Dhayani News : अतिक्रमण निरीक्षकाला लाथ मारून मारहाण; कामात अडथळा, जप्त केलेला माल परत देण्यावरून वाद

धायरी - महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने जप्त केलेला माल परत देण्याच्या मागणीवरून अतिक्रमण निरीक्षकाला शिवीगाळ करून लाथ मारल्याचा प्रकार सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये घडला. याप्रकरणी नितीन हणमघर (वय ३५, रा. जनता वसाहत) याच्याविरुद्ध सिंहगड रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार बुधवारी (ता. ७) रात्री साडेआठच्या सुमारास घडला..याबाबत सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयातील अतिक्रमण निरीक्षक धम्मानंद सोपान गायकवाड (वय ४३, रा. चिंचोली, देहूरोड) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.गायकवाड यांच्या फिर्यादीनुसार, अतिक्रमण विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या मालासंदर्भात नितीन हणमघर हा सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयात आला होता. कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये असताना त्याने गायकवाड यांच्याशी वाद घातला. कर्तव्य बजावत असताना धाक दाखविण्याच्या उद्देशाने अंगावर धावून येत शिवीगाळ केली. त्यानंतर डाव्या पायाच्या गुडघ्यावर लाथ मारून दुखापत केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..घटनेवेळी कार्यालयातील सुरक्षा रक्षक संतोष गायकवाड आणि रवी धिमधिमे उपस्थित होते. त्यांनी संबंधिताला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाद वाढत गेल्याने अतिक्रमण निरीक्षकावर हल्ला झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. महापालिका अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावत असताना या प्रकारामुळे शासकीय कामात अडथळा निर्माण झाल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे.महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील विविध भागांत अनधिकृत अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाते. या कारवाईदरम्यान संबंधितांकडून विरोध होण्याच्या घटना घडतात. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाई करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरच हल्ला झाल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये अशा प्रकारचे वाद निर्माण झाल्यास परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज आहे. कार्यालय परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा, सुरक्षा रक्षक तसेच आवश्यकतेनुसार पोलिस बंदोबस्त यांचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. अतिक्रमण कारवाई करताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार आडगळे करीत आहेत. सिंहगड रोड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.