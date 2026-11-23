वाल्हे - पुणे-पंढरपूर पालखी महामार्गावर वाल्हे (ता. पुरंदर) हद्दीतील पातरमळा येथील हॉटेल समर्थ कृपाजवळ सोमवारी (ता. २३) सकाळी अकराच्या सुमारास दुचाकी व चारचाकी वाहनांचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात दुचाकीस्वार दादासाहेब धोंडिबा सरगर (वय ४२, रा. सातारा) यांचा जागीच मृत्यू झाला तर दुचाकीवरील त्यांची पत्नी गंभीर जखमी झाली. सरगर यांच्या दोन ते तीन वर्षांच्या दोन चिमुकल्या मुलींसमोरच त्यांचा मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, सरगर हे पत्नी आणि दोन मुलींसह दुचाकीवरून जेजुरीहून नीरेकडे जात होते. पातरमळा येथे सकाळी अकराच्या सुमारास एक चारचाकी वाहन पालखी महामार्गावर येत असताना दुचाकीची त्याला पाठीमागील बाजूने जोरदार धडक बसली. धडक इतकी भीषण होती की दुचाकीवरील चौघेही रस्त्यावर फेकले गेले..अपघाताच्या जोरदार आवाजाने परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दुचाकीस्वार सरगर गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडले होते. त्यांची पत्नीही गंभीर जखमी झाली होती. दरम्यान, स्थानिकांच्या मदतीने पोलिसांनी जखमींना तातडीने जेजुरी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच सरगर (रा. सातारा) यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.