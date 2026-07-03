Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएचा मोठा दणका! अस्वच्छता आणि नियमभंगामुळे सहा हॉटेलांचे परवाने निलंबित, ७० हॉटेलांची तपासणी

पुणे: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) पुणे विभागात राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नसाठा आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉटेलांवर मोठी कारवाई केली आहे. तीन दिवसांत ७० हॉटेल व रेस्टॉरंटची तपासणी करण्यात आली असून, त्यापैकी १० हॉटेलांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील सहा हॉटेलांचा समावेश आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...एफडीएने १ ते ३ जुलैदरम्यान पुणे, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत विशेष तपासणी मोहीम राबविली. तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी स्वच्छतेचा अभाव, अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन तसेच मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांचा साठा आढळून आला. या गंभीर त्रुटींची दखल घेत संबंधित आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले..पुणे शहरातील हॉटेल ग्रँड पुरंदर (सिंहगड रस्ता), क्राऊन बेकर्स (सिंहगड रस्ता), ऍग्रोटीस केटरिंग प्रा. लि. (आंबेगाव), बरकत बिर्याणी हाऊस (वाघोली), रॉयल बिर्याणी हाऊस (वाघोली) आणि नॅशनल ३६० (बावधन) या सहा आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. तसेच सातारा जिल्ह्यातील हॉटेल गंमत जमात आणि सांगली जिल्ह्यातील हॉटेल मधुबन, अतिथी हॉटेल व रेपाल बंधू हॉटेल यांचेही परवाने निलंबित करण्यात आले..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...‘अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत स्वच्छता निकषांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाई घेण्यात येत आहे. तरी सर्व हॉटेल रेस्टॉरंट व्यावसायिकांनी मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी ग्राहकांना उपलब्ध करून द्यावे, अन्न पदार्थांची वेष्टणे, अन्न चांगल्या दर्जाचे असावे, विना परवाना व्यवसाय करू नये. वापरलेल्या तेलाचा पुन्हा वापर करू नये. मेन्यू कार्डवर दिशाभूल करणारी माहिती देऊ नये. ग्राहकांना अन्न पदार्थाचा दर्जा अथवा स्वच्छतेबाबत काही तक्रार असल्यास प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावर १८००२२२३६५ नोंदवावी.’’– दिगांबर भोगावडे, सह आयुक्त (अन्न), पुणे विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.