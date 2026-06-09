पुणे

FDA Action: बेकायदेशीर औषधव्यवसायावर एफडीएचा धडाका; पुणे-कोल्हापुरात २५ लाखांचा साठा जप्त

पुणे-कोल्हापुरात एफडीएची धडक; परवान्याविना साठवलेली प्रतिजैविके व ‘शेड्यूल एच’ औषधांवर कारवाई, २५ लाखांचा साठा जप्त
FDA Action

Kolhapur Interception Slabs: Unlicensed Antibiotic Injections Seized at Medtabs Pharma

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या बेकायदेशीर औषध व्यवसायाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी कारवाई करत पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतून एकूण २४ लाख ८१ हजार रुपयांचा औषधसाठा जप्त केला आहे. यामध्ये कोल्हापुरात परवान्याविना साठविण्यात आलेली औषधे, तर पुण्यात नामांकित औषध कंपनीच्या गोदामातून ‘शेड्यूल एच’ वर्गातील औषधांचा साठा जप्त करण्यात आला.

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