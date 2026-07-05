Pune FDA Action: पुण्यात एफडीएची मोठी कारवाई! जेएम रोडवरील 'मथुरा प्युअर व्हेज' हॉटेल बंद; अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन

पुणे: जंगली महाराज रस्त्यावरील 'मथुरा प्युअर व्हेज' या हॉटेलवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) छापा टाकून हॉटेल बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. हॉटेल व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेला परवाना नसणे आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी शनिवारी (ता. ४) सायंकाळी सहाच्या सुमारास या हॉटेलची तपासणी केली असता त्यांना या तपासणीत अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत आवश्यक असलेला कोणताही वैध परवाना किंवा नोंदणी नसल्याचे आढळले..तसेच, स्वच्छतेच्या आणि आरोग्यविषयक तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचेही पथकाच्या निदर्शनास आले. यानंतर त्यांनी हॉटेलचा व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले असून जोपर्यंत वैध परवाना प्राप्त होत नाही..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींची पूर्तता केली जात नाही, तोपर्यंत हे हॉटेल बंद राहील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि विनापरवाना व्यवसाय सुरू ठेवल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.