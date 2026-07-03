पुणे

Pune Crime: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटी अडचणीत! २७ शिक्षकांच्या ₹५.०६ कोटी वेतन अपहारप्रकरणी मारुती नवले यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हा

Maruti Navale booked over unpaid salaries of 27 teachers: २७ शिक्षकांचे साडेपाच वर्षांचे वेतन थकवून ₹५.०६ कोटींचा कथित अपहार; मारुती नवले यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध अपहार व फसवणुकीचे गुन्हे दाखल
Sinhgad Education Society Faces Criminal Case Over Alleged Salary Embezzlement

Sinhgad Education Society Faces Criminal Case Over Alleged Salary Embezzlement

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील २७ शिक्षकांचे तब्बल पाच कोटी सहा लाख रुपयांचे वेतन थकवून त्याचा अपहार केल्याप्रकरणी संस्थेचे संस्थापक मारुती नवले यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साडेपाच वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांनी अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली.

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