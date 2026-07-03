Pune Crime: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटी अडचणीत! २७ शिक्षकांच्या ₹५.०६ कोटी वेतन अपहारप्रकरणी मारुती नवले यांच्यासह सहा जणांवर गुन्हा

पुणे: सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीतील २७ शिक्षकांचे तब्बल पाच कोटी सहा लाख रुपयांचे वेतन थकवून त्याचा अपहार केल्याप्रकरणी संस्थेचे संस्थापक मारुती नवले यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. साडेपाच वर्षांपासून वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांनी अखेर पोलिसांकडे धाव घेतली..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...या प्रकरणी सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूलमधील एका शिक्षिकेने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संस्थापक मारुती नवले, सचिव सुनंदा मारुती नवले, उपाध्यक्ष रचना नवले-अष्टेकर, उपाध्यक्ष रोहित मारुती नवले, लेखा विभागातील संजय मोरे, शरद जराड यांच्यासह अन्य विश्वस्तांविरुद्ध अपहार व फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शिक्षिका एप्रिल २०२० पासून सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूलमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, त्यानंतर संस्थेकडून त्यांना नियमित वेतन देण्यात आले नाही. गेल्या साडेपाच वर्षांत त्यांच्या १९ लाख ३६ हजार रुपयांच्या वेतनाची थकबाकी झाली. त्याचप्रमाणे संस्थेतील एकूण २७ शिक्षकांचे मिळून पाच कोटी सहा लाख रुपयांचे वेतन थकीत असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..थकीत वेतन मिळावे यासाठी संबंधित शिक्षकांनी संस्थेकडे वारंवार पाठपुरावा केला. तसेच विविध स्तरांवर दाद मागण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, त्यानंतरही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. अखेर शिक्षकांनी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. प्राथमिक चौकशीनंतर पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध अपहार व फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून, आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, वेतन नोंदी आणि संस्थेच्या लेखा व्यवहारांची छाननी करण्यात येणार आहे. शिक्षकांच्या थकीत वेतनाबाबत आणखी काही बाबी तपासातून समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.