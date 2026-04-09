Ghod Dam Water : घोड धरणात १.३३ टीएमसी पाणीसाठा

मांडवगण फराटा - शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्याची तहान भागवणाऱ्या चिंचणी येथील घोड धरणात सध्या १.३३ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असून, एप्रिलअखेर किंवा मेच्या पहिल्या आठवड्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी आवर्तन सोडण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. घोड शाखेचे अभियंता वैभव काळे यांनी ही माहिती दिली..कुकडी प्रकल्पातील पहिले मातीचे धरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या धरणाची मूळ साठवणक्षमता सुमारे साडेसात टीएमसी होती. मात र, मोठ्या प्रमाणात गाळ साचल्यामुळे धरणाची उपयुक्त साठवणक्षमता घटली आहे. नाशिक येथील मेरी संस्थेच्या अहवालानुसार सध्या धरण पूर्ण भरल्यानंतर उपयुक्त पाणीसाठा सुमारे साडेपाच टीएमसीपर्यंत मर्यादित राहतो..मार्च महिन्यात धरणातून दोन्ही कालव्यांना पूर्ण क्षमतेने आवर्तन देण्यात आले होते. नदीपात्रात सुमारे पाच हजार क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे सध्या लाभक्षेत्रात पाणीटंचाई जाणवत नसली, तरी उपलब्ध साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील नियोजन महत्त्वाचे आहे.जलसंपदा विभागाच्या धोरणानुसार, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा मे अखेरपर्यंत वापरणे आवश्यक असल्याने एप्रिलअखेरपर्यंत कालवा सल्लागार समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना पाण्याची मागणीही वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत मर्यादित साठ्यावर सर्व घटकांना न्याय देत पाणीपुरवठा करणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे काटेकोर नियोजन, योग्य प्राधान्यक्रम आणि शिस्तबद्ध वापर यांना विशेष महत्त्व आहे..दृष्टिक्षेपातसध्या धरणातील मृत साठा - १.१० टीएमसीरांजणगाव औद्योगिक वसाहत, शिरूर, श्रीगोंदा तालुक्यांतील प्रमुख शहरे, ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजना घोड धरणावर अवलंबून.बॅकवॉटर परिसरातील काही सिंचन योजनादेखील सुरू ठेवाव्या लागणारउपलब्ध १.३३ टीएमसी साठ्याच्या आधारे उन्हाळी आवर्तनाचे अंतिम नियोजन करण्यात येईल.