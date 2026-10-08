FDA Crime : विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृह बंद; ‘एफडीए’ची धडक कारवाई

पुणे - जेवणात जिवंत झुरळांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छ वातावरणात अन्न निर्मिती, स्वच्छतेचा अभाव; केवळ एवढंच नव्हे तर संबंधित केटरर्सकडे अन्न सुरक्षेशी संबंधित आवश्यक नोंदी आणि कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध नसल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृहावर धडक कारवाई केली आहे. या अन्न आस्थापनाच्या परवान्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबन केले आहे..विद्यापीठातील मुलींच्या वसतीगृहातील भोजनालय आकाश मोहिते यांच्या मे. मराठा केटरर्समार्फत अन्न दिले जात होते. भोजनगृहात देण्यात येणाऱ्या जेवणात, नाश्त्यामध्ये झुरळे, किडे, तसेच टाचणी, पिन यांसारख्या वस्तू आढळतात. जेवणाचा दर्जा निष्कृठ असतो, भोजनगृहात अन्न तयार केले जाते तिथे पुरेशी स्वच्छता नसते, अशा तक्रारी विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने विद्यापीठ प्रशासनाकडे करण्यात येत होत्या. या तक्रारींवर विद्यापीठाकडून ठोस कारवाई करण्यात येत नव्हती..परिणामी नाराज विद्यार्थ्यांनी थेट अन्न व औषध प्रशासनालाकडेच विद्यापीठातील भोजनगृहातील झुरळांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छता याबाबतची तक्रार केली. अखेर अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठातील भोजनगृहांची तपासणी केली.या तपासणीदरम्यान मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृहावर अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई केली आहे. हे भोजनगृह चालविणाऱ्या मे. मराठा केटरर्सवर कारवाई करण्यात आली आहे. परिणामी, विद्यापीठावर मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृह बंद करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईबाबत विद्यापीठ प्रशासनाची बाजू जाणून घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..अन्न व औषध प्रशासनाला संबंधित भोजनगृहात तपासणीदरम्यान हे आढळले -- भोजनगृहाच्या अन्न तयार केले जाणाऱ्या ठिकाणी आणि परिसरात जिवंत झुरळांचा प्रादुर्भाव- अन्न शिजवणे आणि अन्न साठवणुकीची जागा अत्यंत अस्वच्छ आणि आरोग्यास घातक आढळली.- स्वच्छता आणि काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेमध्ये गंभीर त्रुटी- अन्न सुरक्षेशी संबंधित आवश्यक नोंदी आणि कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध नव्हते..‘मुलींच्या भोजनगृहामधील अन्नगुणवत्तेच्या गंभीर तक्रारींची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने केलेली कारवाई आणि संबंधित भोजनगृह चालकाचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र अशा घटना वारंवार घडत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि सकस आहारासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली केंद्रीय भोजनगृह सुरू करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.’- अभिषेक शेलकर, अध्यक्ष, विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.