पुणे

FDA Crime : विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृह बंद; ‘एफडीए’ची धडक कारवाई

विद्यापीठातील मुलींच्या वसतीगृहातील भोजनालय आकाश मोहिते यांच्या मे. मराठा केटरर्समार्फत अन्न दिले जात होते. भोजनगृहात देण्यात येणाऱ्या जेवणात, नाश्त्यामध्ये झुरळे, किडे, तसेच टाचणी, पिन यांसारख्या वस्तू आढळतात.
Cockroach in pune university girls hostel dining hall food

Cockroach in pune university girls hostel dining hall food

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जेवणात जिवंत झुरळांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छ वातावरणात अन्न निर्मिती, स्वच्छतेचा अभाव; केवळ एवढंच नव्हे तर संबंधित केटरर्सकडे अन्न सुरक्षेशी संबंधित आवश्यक नोंदी आणि कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध नसल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनगृहावर धडक कारवाई केली आहे. या अन्न आस्थापनाच्या परवान्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने निलंबन केले आहे.

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