पुणे

Pune News: मोठी दुर्घटना टळली! कुसगाव खिंडीत दरड कोसळल्याने राजगड–हवेली मार्गावरील वाहतूक ठप्प; प्रशासनाने तातडीने हटवला अडथळा

Administration clears landslide debris on Kusgaon Ghat road: कुसगाव खिंडीत दरड कोसळल्याने राजगड–हवेली मार्गावरील वाहतूक ठप्प; प्रशासनाने जेसीबीच्या साहाय्याने रस्ता मोकळा करत नागरिकांना सावधगिरीचे आवाहन
Kusgaon Pass Reopens After Landslide; Authorities Urge Caution During Monsoon Travel

Kusgaon Pass Reopens After Landslide; Authorities Urge Caution During Monsoon Travel

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-मनोज कुंभार

वेल्हे,(पुणे): राजगड व हवेली तालुक्याला जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग असणाऱ्या कुसगाव खिंडीत गुरुवार (ता.02 रोजी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास कोसळलेली दरड प्रशासनाच्या वतीने बाजूला करण्यात आली असल्याची माहिती राजगडचे तहसीलदार निवास ढाणे यांनी दिली.

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