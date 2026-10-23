Pune News: जुन्नरमध्ये शिक्षक मतदारांना १० हजार, पदवीधरांना ३ हजार; निवडणुकीतील ‘लक्ष्मी दर्शन’ चर्चेत

नारायणगाव : पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठी जुन्नर तालुक्यात मतदारांना लक्ष्मी दर्शनाचा लाभ झाला. शिक्षक मतदारसंघासाठीच्या मतदारांना एका मतासाठी दहा हजार रुपयांचे तर पदवीधर मतदारसंघासाठीच्या मतदारांना तीन हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले असल्याची मतदारांमध्ये चर्चा होती. शिक्षक मतदारांचा दर जास्त होता. काही शिक्षकांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये मिळाल्याने शिक्षक मतदारांची दिवाळी मात्र गोड झाली आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.\rनिवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव, आपले पवित्र मत देऊन योग्य लोकप्रतिनिधी निवडणे मतदार राजाच्या हातात असते. मात्र निवडणूक म्हटल्यानंतर पैसे, भेटवस्तू वाटप करण्याचा प्रघात आता सुरू झाला आहे. मतदार सुद्धा स्वखुशीने पैसे व भेटवस्तू स्वीकारून या प्रलोभनाला बळी पडत आहेत. यामुळे निवडणूक लढवणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे. दिवसेंदिवस या उत्सवाला गालबोट लागत असल्याचे दिसून येत आहे. .वर्ष 2024 च्या झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत, त्यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत सुद्धा वाडी वस्तीवर राहणाऱ्या मतदारांना लक्ष्मी दर्शनाचा व त्याबरोबर चिकन बिर्याणी, भेट वस्तूचा लाभ झाला होता. हीच परंपरा पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठीच्या निवडणुकीत सुद्धा सुरू झाली असल्याचे या निवडणुकीत प्रथमच दिसून आले.पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठीच्या निवडणुकीसाठी भाजप- महायुती, महाविकास आघाडी- राष्ट्रवादी काँग्रेस( शरद पवार) या प्रमुख पक्षाच्या उमेदवारांसह शिक्षक मतदारसंघासाठी एकूण 30 व पदवीधर मतदारसंघासाठी एकूण 47 उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रामुख्याने महायुती व महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी जोरदार प्रचार यंत्रणा राबवली होती..संस्थाचालक, स्थानिक आमदार,माजी आमदार, शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या बैठका घेऊन उमेदवाराला निवडून देण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. गुरुवारी दिवसभर व रात्री उशिरापर्यंत मतदाराशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून पैसे वाटण्याचा कार्यक्रम सुरू होता. मतदार सुद्धा स्वखुशीने लक्ष्मी दर्शनाचा लाभ घेत होते.तालुक्यात शिक्षक मतदारसंघासाठी १ हजार ४४२, तर पदवीधर मतदारसंघासाठी ४ हजार २४२ मतदार आहेत. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...वाटप केलेली रक्कम पाहतात उमेदवारांचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जुन्नर तालुक्यात प्रथमच पुणे शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघासाठीच्या निवडणुकीत लक्ष्मी दर्शनाचा लाभ झाला असल्याची चर्चा मतदारांमध्ये आहे.मात्र या प्रकारामुळे यापुढे निवडणुकीला उभे राहायचे किंवा नाही असा प्रश्न काही उमेदवारांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.