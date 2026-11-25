नारायणगाव: जुन्नर तालुक्याच्या आदिवासी भागातील भोईरवाडी येथे भात कापणी करत असलेल्या सासू व सुनेवर बिबट्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात गळ्याला गंभीर दुखापत झाल्याने सासू भिमाबाई जिजाभाऊ भोईर (वय 55) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.तर सून अश्विनी सुरेश भोईर (वय 35) या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.ही घटना आज दुपारी पावणेदोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. घटनेची माहिती मिळताच जुन्नर चे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण, वनरक्षक सचिन मोढवे तातडीने घटनास्थळी रवाना झाले आहेत. पिंपळगाव जोगा धरण पाणलोट क्षेत्रात भोईरवाडी हे गाव वसले आहे. आज सकाळी भिमाबाई भोईर व अश्विनी भोईर या दोघी भात कापणी साठी गेल्या होत्या. .भात कापणी करत असताना दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास या दोघींवर बिबट्याने हल्ला केला. बिबट्याच्या हल्ल्यात गळ्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने भिमाबाई भोईर यांचा मृत्यू झाला असून अश्विनी भोईर या सुद्धा गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे..Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.या घटनेमुळे पिंपळगाव जोगा परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी व नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यामुळे जुन्नर तालुक्यातील बिबट्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.