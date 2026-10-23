Pune News: कोंढव्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयात वीज गेली की काम ठप्प; बॅटरी बॅकअप धूळखात

कोंढवा : कोंढवा येथील खडी मशीन चौकातील दुय्यम निबंधक हवेली क्रमांक १२च्या नोंदणी कार्यालयात सातत्याने वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिक आणि दस्तनोंदणी करण्यासाठी येणाऱ्या पक्षकार आणि वकिलांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशावेळी बॅटरी बॅकअपचे साहित्य उपलब्ध असताना केवळ जोडणी करण्यात आलेली नसल्याने अधिक गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. सातत्याने विजपुरवठा खंडित होण्याच्या पार्श्वभूमीवर बॅटरी बॅकअपची जोडणी का करण्यात येत नाही? तसेच, ते धूळखात पडून का आहे? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून कार्यालयातील असुविधांबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.बॅटरी बॅकअपचे आवश्यक साहित्य कित्येक दिवसांपासून आणून ठेवण्यात आले आहे. मात्र, त्याची जोडणी करण्यात आलेली नाही. एकीकडे नागरिकांना वेळेत दस्तनोंदणी करून घेण्यासाठी कार्यालयात यावे लागते, तर दुसरीकडे आवश्यक सुविधा कार्यान्वित नसल्याने त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. .लाखो रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या कार्यालयातच पक्षकारांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नागरिक, महिला आणि पक्षकारांचे वेळेवर काम होणे महत्त्वाचे असते. मात्र, या कामात अडथळे निर्माण होतात. आवश्यक साहित्य उपलब्ध असतानाही त्याचा वापर होत नसल्याने नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..वीज पुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्याने कामकाज ठप्प होते. त्यामुळे संबंधित विभागाने बॅटरी बॅकअपची जोडणी करावी, म्हणजे नागरिक, महिला, वकील आणि पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल.- अॅड. रामचंद्र सोनकांबळे, वकील.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...तत्काळ संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यांशी बोलून हा प्रश्न सोडविण्यात येईल. नागरिक किंवा पक्षकार यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येईल.- मंगेश खामकर, प्रभारी सहजिल्हानिबंधक, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.