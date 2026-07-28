Ambegaon Nagapur leopard rescue: नागापूरजवळ विहिरीत पडलेल्या चार वर्षांच्या नर बिबट्याचा थरारक बचाव; वनविभाग व ग्रामस्थांनी दिले जीवदान

निरगुडसर : सावजाचा पाठलाग करताना नागापूर (ता.आंबेगाव) येथील मिंडेवस्ती मधील विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वनविभागाने सुरक्षित बाहेर काढून जीवदान दिले ही घटना सोमवार(ता.२७)रोजी घडली. .नागापूर रस्त्यावर मिंडे वस्ती येथे अंगणवाडी जवळ सुनील शंकर मिंडे यांची वापरात नसलेली जुनी विहीर आहे. या विहिरी भोवती झाडाझुडुपांनी वेढा घातला आहे.येथील शेतकरी अनिल शांताराम मिंडे हे जनावरांसाठी मका आणण्यासाठी विहिरी जवळून जात होते यावेळी काही तरी आवाज येत असल्याचे पाहून विहिरीत डोकावले असता विहिरीत बिबट्या पडलेला दिसून आला..या बाबतची माहिती वनविभागाला दिल्या नंतर वनविभागाचे कर्मचारी आणि रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल होऊन बचाव कार्याला सुरुवात केली.स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मदतीने वनविभाग कर्मचाऱ्यांनी दोर लावून विहिरीत पिंजरा सोडल्यानंतर बिबट्या त्या पिंजऱ्यात शिरला आणि बिबट्याला सुरक्षित बाहेर काढले. .नर जातीचा असलेला हा बिबट्या चार वर्षाचा आहे,बिबट्याची प्राथमिक तपासणी करून त्याला जुन्नर तालुक्यातील माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात हलवण्यात आले. चौकट:नागापूर परिसरात बिबट्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून याकडे वनविभाग दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.पिंजरे असून देखील पिंजरे लावण्यास टाळाटाळ केली जात आहे, येथील ढोले मळ्यात गेल्या दोन दिवसापासून बिबट्यांचा वावर आहे तरी देखील पिंजरा लावला जात नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.