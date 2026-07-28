License Suspended: नगदवाडी-१४ मध्ये संचिता फुड्सवर अन्न व औषध प्रशासनाची धडक; कुल्फी उत्पादन परवाना तात्काळ निलंबित

नारायणगाव : अन्नपदार्थांचे उत्पादन करताना अन्न सुरक्षा व मानके कायद्याच्या मूलभूत निकषांचे पालन न केल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने नगदवाडी-१४ नंबर (ता. जुन्नर) येथील संचिता फुड्स या कुल्फी उत्पादनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले. प्रयोगशाळेच्या विश्लेषण अहवालाच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.आशी माहिती अन्न सुरक्षा अधिकारी संतोष सावंत यांनी दिली..सामाजिक कार्यकर्ते सुरज वाजगे, कांदळी (१४ नंबर) येथील ग्रामस्थ व नारायणगाव पोलीस स्टेशन यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी संतोष सावंत, स्वाती मस्के,लक्ष्मीकांत सावळे, अभिजीत झोडगे यांच्या पथकाने आज पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास कांदळी ग्रामपंचायत हद्दीतील नगदवाडी -१४ नंबर येथील कुल्फी उत्पादन करणाऱ्या संचिता फुड्स या आस्थापनाची तपासणी केली..तपासणीत संबंधित ठिकाणी कुल्फी या अन्नपदार्थाचे उत्पादन केले जात असल्याचे आढळून आले. तसेच त्याच शेडमध्ये फिनेल, लिक्विड फ्लोअर क्लीनर व इतर रासायनिक पदार्थांचे उत्पादन करून त्यांची विक्री सुद्धा केली जात असल्याचे आढळून आले.अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार अन्नपदार्थांचे उत्पादन हे रासायनिक पदार्थांच्या उत्पादनापासून पूर्णपणे वेगळ्या व सुरक्षित जागेत करणे आवश्यक आहे. मात्र तपासणीदरम्यान या मूलभूत निकषांचे पालन करण्यात आले नसल्याचे तसेच उत्पादन परिसरात आवश्यक स्वच्छता व स्वच्छताविषयक मानकांचे पालन होत नसल्याचे आढळून आले.या कारवाईदरम्यान मलाई कुल्फीचे दोन नमुने पुढील विश्लेषणासाठी पुणे येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यासाठी घेण्यात आले आहेत. यावेळी १९ हजार १४० रुपये किमतीचा ४७ किलो ८५ ग्रॅम ( ४७•८५किलोग्रॅम ) मलाई कुल्फीचा साठा नष्ट करण्यात आला.सहाय्यक आयुक्त (अन्न) संजय चट्टे, सह आयुक्त (पुणे विभाग) दिगंबर भोगावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.