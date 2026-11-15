Pune News: घरावरून रस्ता, शेतात मैदानासाठी आरक्षण; मंचरच्या विकास आराखड्याविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक

-डी. के. वळसे पाटीलमंचर : शेती आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता मंचर नगरपंचायतीने केलेल्या विकास आराखड्यात अनेक ठिकाणी अनावश्यक आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होऊन त्यांच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ येऊ शकते. नागरिकांना विश्वासात घेऊन नव्याने विकास आराखडा तयार करावा. सध्याचा विकास आराखडा रद्द करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा जनसेवक संजय थोरात यांनी दिला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मंचर येथील ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिरात रविवारी (दि. १५) विकास आराखड्याच्या विरोधात ग्रामस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत थोरात बोलत होते. ग्रामस्थांच्या भावना तीव्र होत्या. यावेळी राजाराम बाणखेले म्हणाले की, "माझी जिरवण्यासाठी माझ्या घरावरूनच रस्ता काढला असून माझ्या जमिनीत मैदानासाठी 30 गुंठे जागा आरक्षित केली आहे. असाच प्रकार अनेकांच्या बाबतीत घडला आहे. सध्याचा विकास आराखडा पूर्णपणे चुकीचा असून तो रद्द करावा. अन्यथा नागरिकांच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल..मंगळवार (ता. १७) पासून घरोघरी जाऊन विकास आराखड्याबाबत हरकती नोंदविण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात चक्री उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.राजू इनामदार यांनी रस्ते रुंदीकरणामुळे अनेक नागरिकांची घरे बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त केली. ॲड. निलेश आंधळे यांनी चित्रफितीद्वारे सादरीकरण केले नागरिकांनी विकास आराखड्याबाबत लेखी हरकती नोंदवाव्यात. हा प्रश्न नागपूर येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्याहिवाळी अधिवेशनात मांडण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन केले..यावेळी नवनाथ थोरात व कुणाल बाणखेले यांनी प्रस्तावित विकास आराखड्यामुळे मंचरमधील नागरिकांचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे सादरीकरण केले. उपस्थित ग्रामस्थांनी हात उंचावून आराखड्याला विरोध दर्शविला. आराखडा रद्द करून नागरिकांच्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन नव्याने नियोजन करावे, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...\r\nबैठकीला नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात, नगरसेवक वसंतराव बाणखेले, धनेश मोरडे, शिवाजीराव राजगुरू, उर्मिला मोरडे,मालती थोरात, मीरा बाणखेले , सलीम इनामदार,विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्तेमोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.