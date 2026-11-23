ओतूर : ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही हे आपले दोन प्रमुख शत्रू असून त्यांच्यावर मात करण्याचा लढा हजारो वर्षांपासून सुरू आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तसेच संत कबीर, संत तुकाराम व संत गाडगेबाबा यांसारख्या महापुरुषांनी समाजाच्या डोक्यातील अंधश्रद्धा व कचरा काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आजही समाजात ढोंगीपणा व दुटप्पीपणा दिसून येतो असे प्रतिपादन मा.न्यायमूर्ती बी.जी .कोळसे पाटील यांनी केले. ते ओतूर ता.जुन्नर येथे सत्यशोधक भाऊ कोंडाजी डुंबरे पाटील प्रतिष्ठान आयोजित महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जन्मद्विशताब्दी वर्षानिमित्त दोन दिवसीय राज्यव्यापी सत्यशोधक अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी रविवारी ता.२२ रोजी बोलत होते..रविवारी सकाळी किर्तावणी वारी आडवाटंच्या विठोबाची हा कार्यक्रम झाला.त्यानंतर ओतूरचा अभियोग खटला ही लघुनाटिका झाली.त्यानतर सत्यशोधकच्या विद्यमान वंशजांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.दुपार नंतर फुले आणि वर्तमानातील शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने हा परिसंवाद झाला यात माजी खासदार राजू शेट्टी, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, सत्यशोधक विचारवंत अरविंद खैरनार, विद्यार्थी संघटक विवेकानंद पाटील यांनी आपली मनोगते मांडली.तर त्या नंतर सत्यशोधक समारोप सत्रात महाराष्ट्रधर्म मुक्त चिंतन या विषयावर परिसंवाद झाला असून यात संपादक संजय आवटे, विचारवंत मा.रा.लामखडे यांनी सहभाग घेऊन मत व्यक्त केले.तर त्यांनंतर मा.न्यायमूर्ती बी. जी . कोळसे पाटील यांनी समारोपांचे मार्गदर्शन केले.त्यानतर रात्री खेळ मांडीयला हे संत तुकाराम महाराज यांच्या जीवनावरील महानाटक साजर करण्यात आले..मा.न्यायमूर्ती बी.जी .कोळसे पाटील पुढे म्हणाले फुले आणि आंबेडकरांनी दिलेले शिक्षण हे व्यवस्था बदलण्यासाठी आणि लढण्यासाठी सैनिक घडवणारे होते; पण सध्याचे शिक्षण केवळ स्वतःच्या स्वार्थापुरते व नोकरी-प्रमोशनपुरते मर्यादित राहिले आहे. संवैधानिक संस्था, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांवर एका विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव वाढल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मुला-मुलींनी स्वतंत्र विचारांची व्हावी, अंधश्रद्धा व देवभोळेपणा सोडून वास्तव समजून घ्यावे आणि संघर्ष करण्याची हिंमत दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले..माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारवर टीका करताना म्हणाले सरकारची समृद्धी महामार्गातून ५० खोक्याला एक आमदार घेण्याची क्षमता तयार झाली.आता शक्तीपीठ महामार्गाचा घाट घातला असून आता तर किमान १५० कोटीला एक आमदार घेण्याची शक्ती सरकारची तयार होईल.मुक्त व्यापार करार (FTA) झाल्यास भारतातील शेतीवर मोठा आघात होईल;परदेशी शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करताना भारतीय शेतकरी कमी नाही मात्र त्यांना तेव्हढ्या सोयी सुविधा उपलब्ध नाही त्यामुळे शेती उत्पादना बाबतचा मुक्त व्यापार करार झाल्यास शेतकरी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहे.पूर्वी निसर्गाचा कोप,आसमानी सुलतानी संकट हे भोग मानून शेतकरी दारिद्र्य स्वीकारत असे; आज काळ बदलला असला तरी शोषणाची पद्धत आणि मानसिकता तीच आहे, केवळ धोरण ठरवणारे आणि प्रस्थापितांची जागा अदानी-अंबानीसारख्यांनी घेतली आहे.महात्मा फुले यांचा 'शेतकऱ्याचा असूड' हा ग्रंथ शेतकऱ्यांच्या शोषणाची शास्त्रशुद्ध चिकित्सा करणारा आहे..महसूल मंत्र्यांच्या 'तीन वर्षे शेती पडीक ठेवल्यास ती जप्त करण्याच्या' वक्तव्यावर टीका करत, कोकणातील वसाड शेती आणि जमिनींच्या तुकड्यांचा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.जमिनीचे लहान तुकडे झाल्यामुळे शेती परवडत नाही, रस्ते व व्यवस्थापनाचे प्रश्न निर्माण होतात; यावर गटशेती किंवा कम्युनिटी फार्मिंगसारखे पर्याय शोधणे गरजेचे आहे.शेतकऱ्यांनी केवळ कच्चा माल पिकवण्याऐवजी प्रक्रिया उद्योग, मार्केटिंग, व्यापार आणि निविष्ठा निर्मितीत उतरले पाहिजे; अन्यथा दुसरेच प्रक्रिया करून मोठे उद्योगपती होतात. .कोट्यवधी तरुणांना रोजगार देण्याची क्षमता केवळ शेती आणि शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांतच आहे, त्यासाठी ठोस कृती आराखडा हवा. कर्जासाठी खाजगी सावकारांची जागा आता ३२ ते ३८ टक्के व्याज आकारणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांनी घेतली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर गंभीर संकट येत आहे. समृद्धी महामार्गामुळे अनेक भागांत परतीच्या पावसाचे पाणी साचून रब्बी व खरीप पिकांचे नुकसान होत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा गडचिरोलीतील खनिज वाहतूक आणि मडगाव बंदराशी जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यामुळे हजारो एकर बागायत जमीन व सिंचन योजना बाधित होतील.तसेच कोल्हापूर-सांगली-सातारा भागात महापुरामुळे शेती, ऊस आणि दुग्धोत्पादनाचे मोठे नुकसान होते; लोकांना गुरेढोरे सोडून स्थलांतरित व्हावे लागते. जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी न झाल्याने नोव्हेंबरमध्येच टँकर सुरू होण्याची वेळ येते; पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे आवश्यक आहे. शेतकरी शेतीतून बाहेर पडल्यास १४० कोटी जनतेची अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल.शहरीकरण वाढत असल्याने भविष्यात संसदेत आणि विधानसभेत शेतकऱ्यांचा व ग्रामीण भागाचा आवाज कमकुवत होण्याचा धोका आहे..महाराष्ट्र धर्म आणि मुक्त चिंतन' या विषयावर बोलताना प्रा. लामखडे म्हणाले चक्रधरांनी मराठी भाषेला दिलेला देववाणीचा दर्जा, फादर स्टीफन्स यांचा मराठी गौरव तसेच संतांची उदार परंपरा आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील महाराष्ट्र धर्माची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली.सत्यशोधक समाजाने खेड्यापाड्यांतील शेतकरी आणि बहुजनांचे प्रश्न मांडत घडवलेली जागृती, ओतूरच्या परिसरातील लढे आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या जतनाची गरज त्यांनी व्यक्त केली..संजय आवटे म्हणाले महात्मा फुले यांचा 'महाराष्ट्र धर्म' हा जातीच्या धर्माच्या पलीकडचा होता, तसेच फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांचा आणि वारशाचा कृतीशील जागर करणे काळाची गरज आहे.केवळ नावाचा किंवा जुना वारसा सांगण्यापेक्षा फुले-शाहू-आंबेडकरांचे विचार कृतीत आणणे, विचार करणाऱ्या पिढ्या घडवणे आणि सामाजिक-सांस्कृतिक स्तरावर जागरूक राहून बदल घडवणे आवश्यक आहे.अविनाश पाटील म्हणाले महात्मा फुले यांनी दिलेला दृष्टिकोन हा चिकित्सेवर आधारित आहे. दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, रूढी-परंपरा आणि कर्मकांडांचा लाभ-हानीच्या निकषावर विचार करून प्रश्न विचारणे व चिकित्सा करणे, हा फुले विचारांचा गाभा आहे..विवेकानंद पाटील म्हणाले शेतकरी आणि उच्चवर्णीय यांच्यातील लढ्याचे स्वरूप आर्थिक होते, याची जाणीव महात्मा फुलेंना होती आणि भट-ब्राह्मण शेतकऱ्यांचे शोषण कसे करतात, याचे चित्रण 'शेतकऱ्याचा असूड' या पुस्तकात केले असून सर्वांनी ते वाचावे असे आवाहन त्यांनी केले.परदेशातून ६२-६३ रुपये किलो दराने कच्ची साखर आयात केली जाते आणि प्रक्रिया व वाहतुकीनंतर ती ७०-७५ रुपयांना विकली जाते, तर देशातील शेतकऱ्यांच्या साखरेला योग्य दर दिला जात नाही यावर ही सर्वांनी विचार करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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