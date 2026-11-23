पुणे - राज्य शासनाने दुचाकीवरून प्रवासी सेवा (बाईक टॅक्सी) ला परवानगी दिल्याच्या विरोधात पुण्यातील रिक्षा पंचायत व विविध रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी सोमवारी सकाळी परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या बिबवेवाडी येथील कार्यालयासमोर निदर्शने केली. रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, या आंदोलनात बहुतांश रिक्षाचालकांनी सहभाग घेतल्याने सोमवारी सकाळपासून प्रवाशांना रिक्षा न मिळाल्याने त्यांना वाट पाहावी लागल्याचे चित्र दिसून आले. .दरम्यान दुपारी दीडच्या सुमारास परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी रिक्षाचालक संघटनांशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधून त्यांना या समस्येवर तोडगा काढण्याची हमी दिल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयासमोरील निदर्शने थांबली. तरीही रिक्षाचालकांनी आपल्या रिक्षा चालवण्यासाठी नकार दिला. राज्य शासनाने बाईक टॅक्सीला परवाना देण्याची भूमिका चार वर्षांपूर्वी घेतली होती..शासनाचे सर्व प्रकारचे नियमन नियंत्रण असलेल्या विमा, योग्यता प्रमाणपत्र, निश्चित भाडे दर, वाहन रंग, गणवेश इ. ची जबाबदारी असलेल्या ऑटो रिक्षा हे वाहन चालविणाऱ्या रिक्षा चालकांच्या भाकरीतील वाटेकरी या पैकी कसलीच जबाबदारी नसलेल्या खाजगी दुचाकी मुळे निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांनी दिली. या निदर्शनात रिक्षा पंचायतीसह आझाद रिक्षा संघटना, छावा वाहन चालक कामगार संघ या संघटना सहभागी झाल्या होत्या..रिक्षा संघटनांनी या निर्णयाविरुद्ध २०२२ मध्ये पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयासमोर आंदोलन केले. दरम्यान रिक्षा पंचायत पुणे पिंपरी चिंचवड ने बाईक टॅक्सी विरुद्ध उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सीला परवानगी नाकारली. मात्र याबाबतचे धोरण तयार करायला शासनाला सांगितले.धोरण तयार करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती शासनाने नेमली. तिच्यासमोरही रिक्षा पंचायतीने भूमिका मांडली. त्याची दखल घेऊन शासनाच्या ' झा समिती' नेही महानगरांमध्ये बाईक टॅक्सीला परवानगी न देता केवळ दुर्गम भागातच बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याची शिफारस केली, असे पवार यांनी स्पष्ट केले..‘पुण्याच्या वाहतुकीचे अराजक वाढवणाऱ्या बाईक टॅक्सीला परवानगी देण्याचे धोरण शासन घेत आहे. रिक्षा चालकांच्या आधीच अर्ध्या झालेल्या भाकरीत बाईक टॅक्सी वाटेकरी होत आहे. सध्या दुचाकीवरून म्हणजे बाईक टॅक्सीवरून प्रवासी वाहतुकीची परवानगी नसली तरी त्याला आळा घालण्याची प्रशासनाची इच्छाशक्ती नाही. बाईक टॅक्सी कायमची हद्दपार करावी. परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी फोनवरून आंदोलकांशी संपर्क साधला. त्यांनी रमानाथ झा समितीचा अभ्यास करून व हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल असे सांगितले आहे.’- नितीन पवार, अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत, पुणे.‘मी गेल्या ४० मिनिटांपासून बिबवेवाडीतून उंड्रीला घरी जाण्यासाठी कॅब किंवा रिक्षाही मिळत नाही. ऑनलाईन देखील बुकिंग होत नाही. माझ्यासोबत छोटे बाळ आहे. परंतु, रिक्षाच मिळत नसल्याने आता घरी कसे जायचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’- रिनी ब्रॅगेंझा, महिला प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.