पुणे

Pune Crime: 28 लाखांची बॅग घेऊन कर्मचारी पसार; पुणे पोलिसांचा 10 हजार किमी पाठलाग, अखेर चौघे जाळ्यात

₹28 Lakh Theft Case: मुंबईला पोहोचवायचे सोने-दागिने आणि रोकडेवर 20 वर्षीय कर्मचाऱ्यानेच मारला डल्ला; उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये 25 दिवस शोधमोहीम, 26.33 लाखांचा ऐवज जप्त
Pune Crime: Employee Flees with Bag Containing ₹28 Lakh; Pune Police Chase Accused Across 10,000 Km, Arrest Four

Pune Crime: Employee Flees with Bag Containing ₹28 Lakh; Pune Police Chase Accused Across 10,000 Km, Arrest Four

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Crime News: पुण्यात एका कुरिअर कंपनीतील कर्मचाऱ्यानेच विश्वासाला तडा देत लाखोंच्या ऐवजावर डल्ला मारल्याची घटना घडली. मुंबईतील कार्यालयात पोहोचवण्यासाठी दिलेली 28 लाख रुपये आणि सोने-चांदीच्या दागिन्यांची बॅग घेऊन अवघ्या 20 वर्षांचा कर्मचारी पसार झाला. मात्र, पुणे पोलिसांनी हार न मानता तब्बल 25 दिवस त्याचा माग काढला आणि अखेर या प्रकरणातील चार आरोपींना बेड्या ठोकल्या.

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