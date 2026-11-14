Pune Crime: 28 लाखांची बॅग घेऊन कर्मचारी पसार; पुणे पोलिसांचा 10 हजार किमी पाठलाग, अखेर चौघे जाळ्यात

Pune Crime News: पुण्यात एका कुरिअर कंपनीतील कर्मचाऱ्यानेच विश्वासाला तडा देत लाखोंच्या ऐवजावर डल्ला मारल्याची घटना घडली. मुंबईतील कार्यालयात पोहोचवण्यासाठी दिलेली 28 लाख रुपये आणि सोने-चांदीच्या दागिन्यांची बॅग घेऊन अवघ्या 20 वर्षांचा कर्मचारी पसार झाला. मात्र, पुणे पोलिसांनी हार न मानता तब्बल 25 दिवस त्याचा माग काढला आणि अखेर या प्रकरणातील चार आरोपींना बेड्या ठोकल्या..30 ऑक्टोबर रोजी ही घटना घडली. कुरिअर कंपनीच्या माध्यमातून मुंबईला पाठवण्यात येणाऱ्या ऐवजाची जबाबदारी विशाल सत्यपाल चौहान याच्याकडे होती. मात्र, ऐवज नियोजित ठिकाणी पोहोचवण्याऐवजी तो बॅग घेऊन फरार झाला. याप्रकरणी खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..Crime News: प्रेमात अडसर; प्रेयसीच्या मामीचा खून ;अपहरण करून मारहाण ; उपचारादरम्यान झाला मृत्यू.तपासाची चक्रे फिरू लागली आणि पोलिसांना या प्रकरणात आणखी काही जणांचा सहभाग असल्याचे आढळले. विशालने आपल्या भावासह मित्र आणि मेहुण्याच्या मदतीने हा कट रचल्याचे तपासात समोर आले. त्याचा भाऊ बिनेश सत्यपालसिंग चौहान, मित्र विकास कुमार जाधोन आणि राधेश्याम ऊर्फ पिकू चौहान, तसेच मेहुणा ब्रिजेश सुरेंद्रसिंह चौहान यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले..10 हजार किलोमीटरचा पाठलागआरोपींचा शोध घेणे पोलिसांसाठी मोठे आव्हान ठरले. मात्र, तांत्रिक तपास आणि खबऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा माग काढला. यासाठी पथकाने उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तब्बल 25 दिवस शोधमोहीम राबवली. या काळात पोलिसांनी 10 हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक प्रवास केला, तर आरोपींचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी तीन वेळा उत्तर प्रदेशात जावे लागले..Loni Kalbhor Crime : जगदंबा हॉटेलमधील मारहाण प्रकरणाला नवे वळण; माजी सरपंचांच्या भावाचीही परस्परविरोधी फिर्याद.उत्तर प्रदेशातील एटा, कासगंज आणि गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यांसह उत्तराखंडमधील डेहराडून येथे पोलिसांनी शोध घेतला. अखेर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने चार आरोपींना अटक करण्यात आली..आरोपींची चौकशी आणि त्यांच्या घरांची झडती घेतल्यानंतर पोलिसांच्या हाती अखेर ऐवज लागला. विकास जाधोन याच्या घरातून 120 ग्रॅम वजनाची सोन्याची दोन बिस्किटे जप्त करण्यात आली. त्यांची किंमत 16.80 लाख रुपये आहे. तर ब्रिजेश चौहान याच्या घरातून 7 लाख रुपये रोख, सोन्याची अंगठी आणि चांदीची साखळी हस्तगत करण्यात आली.अशा प्रकारे पोलिसांनी एकूण 26.33 लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. या प्रकरणी आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 316(4) अंतर्गत विश्वासघात करून मालमत्तेचा अपहार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.