पुणे : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे डेंगी रुग्णांची अधिक नोंद झाली आहे. एल निनोमुळे निर्माण झालेले वातावरण, महापालिका हद्दीचा विस्तार, पाणी साठवण्याची पद्धत तसेच डेंगी तपासणी आणि रुग्णनोंदणी केंद्रांची वाढलेली संख्या ही त्यामागील प्रमुख कारणे असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.गेल्या वर्षी जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत शहरात डेंगीच्या २ हजार २९१ रुग्णांची नोंद झाली होती. यंदा याच कालावधीत २ हजार ४०० रुग्णांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे रुग्णनोंदीत सुमारे १०९ ने वाढ झाल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. या वाढीमागे विविध घटक कारणीभूत असल्याचे आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाळा लवकर संपला. त्यानंतर वातावरणातील आर्द्रता आणि उष्णता वाढली. असे वातावरण डेंगीच्या डासांच्या पैदाशीसाठी पोषक ठरते. त्यामुळे रुग्णसंख्येतील वाढीमागे हा एक घटक असू शकतो.’.दरम्यान, शहरात रिपोर्टिंग युनिट १० ते २० होती, त्यांची संख्या वाढून आता ८५ झाली आहे. खासगी डॉक्टर किंवा रुग्णालये आता एकात्मिक आरोग्य माहिती प्रणालीवर (आयएचआयपी पोर्टल) देखील नोंदवू शकतात. यामुळे, रिपोर्टिंग वाढले व रुग्णसंख्याही वाढली असल्याची माहिती अधिकारी देतात..यंदा पाणीटंचाईमुळे नागरिकांकडून पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, साठवलेल्या पाण्याच्या भांड्यांवर व्यवस्थित झाकण न ठेवल्यास डासांची पैदास होण्याची शक्यता असते. तसेच घरांमध्ये बांबू प्लांट आणि मनी प्लांट यांसारखी शोभेची रोपे ठेवण्याचे प्रमाण वाढले आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.वातावरणातील बदल आणि महापालिका हद्दीचा विस्तार यांसह विविध कारणांमुळे डेंगी रुग्णांच्या नोंदीत वाढ झाली आहे. थंडीच्या काळात डासांची पैदास कमी होण्याची शक्यता असल्याने डासांची संख्या आणि परिणामी रुग्णसंख्याही कमी होऊ शकते. डेंगीचा विषाणू डासांच्या शरीरात काहीकाळ टिकून राहू शकतो. तसेच, भांडी न घासता ठेवल्यास त्यांच्या तळाशी डासांची अंडी टिकून राहू शकतात. त्यामुळे भांडी स्वच्छ घासून, कोरडी करून पालथी ठेवणे गरजेचे आहे.- एक वरिष्ठ अधिकारी, आरोग्य विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.