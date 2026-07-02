पुणे

Pune Water Crisis: पुण्याची पाणीचिंता वाढली! खडकवासला धरणसाखळीतील साठा गतवर्षीपेक्षा पाचपट कमी; केवळ ७६ दिवस पुरेल इतकेच पाणी शिल्लक

Only 76 days of water available for Pune city: खडकवासला धरणसाखळीत पाणीसाठा धोकादायक पातळीवर; पुणेकरांना फक्त ७६ दिवसांचा साठा, महापालिकेने काटकसरीचा इशारा दिला.
Pune's Water Crisis Deepens: Dam Storage Significantly Lower Than Last Year

Pune's Water Crisis Deepens: Dam Storage Significantly Lower Than Last Year

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खडकवासला : खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यात यंदा आणि गतवर्षी मोठी तफावत दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी आजच्या दिवशी धरणांमध्ये १५.५५ टीएमसी, तर यंदा केवळ ३.८१ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून तो गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास पाचपट कमी आहे. सध्याचा उपलब्ध साठा पुणे शहरासाठी केवळ ७६ दिवस पुरेल इतकाच असल्याने, मान्सून जोर धरेपर्यंत पाणी काटकसरीने वापरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

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