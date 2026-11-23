पिंपरी : माण, हिंजवडी ते शिवाजीनगर या पुणे मेट्रोची वाढती गर्दी लक्षात घेता, वाकड व जिल्हा न्यायालय या दोन ठिकाणी अतिरिक्त तिकीट तपासणी केंद्र सुरू केली आहेत. या मार्गावर दररोज जवळपास ५० हजार प्रवासी प्रवास करत असून, २० मेट्रो कोचच्या दररोज ३०० फेऱ्या होतात..प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेडने (पीआयटीसीएमआरएल) जिल्हा न्यायालय आणि वाकड चौक या दोन्ही स्थानकांवर अतिरिक्त तिकीट गेट्स बसवले आहेत. तसेच प्रवाशांची गर्दी कमी व्हावी आणि त्यांना ये-जा करताना अडचण येऊ नये, यासाठी अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचीही नेमणूक केली आहे..पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार सैनी म्हणाले, हिंजवडी परिसरातील आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारीही मेट्रोला पसंती देत आहेत. त्यामुळे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) वापरणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.