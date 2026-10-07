Pune Riverfront Project: पुण्यातील मुळा-मुठा नदीकाठ प्रकल्पाला रस्त्याचा अडथळा; खासगी जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेची हालचाल

पुणे : शेकडो कोटी रुपये खर्च करून मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. मात्र, या नदीकाठी जाण्यासाठी नागरिकांना रस्ताच नसल्याने त्याचा वापर करता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाने संगमवाडी ते बंडगार्डन पुलादरम्यान प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी ३८ हजार ५४२ चौरस मीटर खासगी जागा भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नदीकाठच्या विकासांतर्गत या क्षेत्रात हरित पट्टा, उद्याने, जॉगिंग ट्रॅक, खुली व्यायामशाळा, खाद्यपदार्थ केंद्र आणि वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन आहे. संगमवाडी येथील स्मशानभूमीचे स्थलांतर आणि मुळा-मुठा संगमाजवळ ‘कॉनफ्लुएन्स घाट’ विकसित करण्यासाठी ही जागा तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. मात्र, जागामालक कागदपत्रे व मोजणीसाठी सहकार्य करत नसल्याने ताबा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत..यामुळे प्रकल्पातील महत्त्वाची कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत. ही जागा ताब्यात न आल्यास नदीकाठावर राडारोडा आणि कचरा टाकण्याचे प्रकार वाढण्याची भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तसेच या परिसरात अनधिकृत बांधकामे, मंगल कार्यालये व हॉटेल उभारली जाण्याची शक्यता आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.एमआरआरटीचा आधार२०२५-२६ च्या रेडीरेकनरनुसार सुमारे १७ कोटी ३० लाख रुपये मूल्य असलेल्या या ३८ हजार ५४२ चौ.मी. खासगी जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या (एमआरआरटी) कलम १२६(२) अन्वये प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीत सादर केला आहे. प्रशासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे रखडलेल्या नदी सुधार प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.