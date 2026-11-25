Pune Crime News: पुण्यातील शिवाजी नगर कोर्टाच्या गंट नंबर ४च्या बाहेर मंदार किवळे नावाच्या व्यक्तीवर बुधवारी दुपारी हल्ला झाला आहे. चार ते पाच जणांनी कोयत्याने हल्ला करत गोळीबार केल्याची माहिती असून गंभीर जखमीवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. आरोपींची ओळख पटल्याची महत्त्वाची बाब पुणे पोलिसांनी माध्यमांना सांगितली आहे..या घटनेचे धागेदोरे शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाशी असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय. हे हत्या प्रकरण २०२५ मध्ये कात्रजमध्ये घडलं होतं. ज्या तरुणावर हल्ला झाला त्याचं नाव मंदार किवळे असं असून तो जामिनावर बाहेर होता. काही कामानिमित्त तो शिवाजीनगर कोर्टात आला होता, असं सांगितलं जातंय..पुणे क्राईम ब्रँचचे पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास कोर्टाच्या परिसरात हल्ल्याची घटना घडली आहे. एकावर कोयत्याने हल्ला झाला असून त्याला रुग्णालायत हलवलं आहे. जखमीची आणि आरोपींची ओळख पटली असून पोलिसांचा अधिक तपास सुरु आहे..IPL 2027 Auction : वीरूचा मुलगा आर्यवीर सेहवाग आयपीएल लिलावात उतरला! पण, द्रविडच्या लेकाने दूरूनच नमस्कार केला... बेस प्राईज किती?.जखमी मंदार किवळे हा मयत झाल्याचं वृत्त काही माध्यमांनी चालवलं होतं. मात्र मंदार हा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर उपाचार सुरु आहेत, अशी माहिती ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता यलप्पा जाधव यांनी दुपारी २ वाजून १५ मिनिटांनी दिली. मात्र जखमी मंदार किवळेची प्रकृती गंभीर असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..सहपोलिस आयुक्त संजय दराडे यांनीहेदखील मंदार किवळे हा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याचं सांगितलं आहे. त्याच्या मृत्यूची बातमी खोटी असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आरोपींच्या शोधासाठी पोलिसांची पथकं रवाना करण्यात आलेली आहेत..BRICS Cultural Cooperation: जागतिक पडद्यावर ‘ब्रिक्स’चे सहकार्यपर्व; २१ देशांच्या संस्कृतींचे दर्शन; सहनिर्मिती, वितरण आणि तंत्रज्ञानातील भागीदारीवरही चर्चा.संशयित हल्लेखोरांची नावं सूत्रांच्या माहितीनुसार, अक्षय चव्हाण, अमोल चव्हाण, पप्पू चव्हाण, सुभाष चव्हाण, बाब्या पवार, यानप्या, रोहन कानगुडे, गणेश चव्हाण, अशी संशयित हल्लेखोरांची नावं आहेत. याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळालेली नाही..खुनाच्या वादातून हल्ल्याचा संशय मागील २० एप्रिल २०२५ रोजी कात्रज परिसरातील संतोषनगर येथे दोन गुंठे जमिनीच्या आणि आर्थिक वादातून शुभम सुभाष चव्हाण याचा खून झाला होता. याप्रकरणी आंबेगाव पोलिस ठाण्यात मंदार किवळे याच्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. किवळे हा चार दिवसांपूर्वीच कारागृहातून जामिनावर बाहेर आला होता. आज तो तारखेनिमित्त न्यायालयात आला असता, जुन्या खुनाच्या वादातून त्याच्यावर हा हल्ला करण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळावरून पिस्तूल जप्त केले आहे. हल्लेखोरांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत.