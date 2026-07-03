पुणे

Pune Research: पुण्यातील संशोधकांची मोठी कामगिरी! तेलप्रदूषित पाणी स्वच्छ करण्याचे डीआयएटीचे तंत्रज्ञान; सूक्ष्म शैवालांद्वारे तेलप्रदूषणावर मात..

Sustainable water purification using microalgae: सूक्ष्म शैवालांच्या साहाय्याने तेलप्रदूषित पाणी केवळ २४ तासांत ९० टक्क्यांपर्यंत स्वच्छ; डीआयएटीच्या पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता व पेटंटची वाट
DIAT Scientists Achieve Breakthrough in Oil Spill Cleanup Using Microalgae

DIAT Scientists Achieve Breakthrough in Oil Spill Cleanup Using Microalgae

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-प्रज्वल रामटेके

पुणे: औद्योगिक अपघात, तेलवाहू जहाजांमधील दुर्घटना आणि जागतिक संघर्षांमुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे पाण्यातील तेलगळती ही एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनली आहे. नद्या, तलाव आणि सागरी जैवविविधतेला असलेला हा धोका रोखण्यासाठी पुण्यातील ‘संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थे’च्या (डीआयएटी) संशोधकांनी सूक्ष्म शैवालांच्या (मायक्रोअल्गी) साहाय्याने तेलाने प्रदूषित झालेले पाणी स्वच्छ करण्याचे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.

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