Pune Research: पुण्यातील संशोधकांची मोठी कामगिरी! तेलप्रदूषित पाणी स्वच्छ करण्याचे डीआयएटीचे तंत्रज्ञान; सूक्ष्म शैवालांद्वारे तेलप्रदूषणावर मात..

-प्रज्वल रामटेकेपुणे: औद्योगिक अपघात, तेलवाहू जहाजांमधील दुर्घटना आणि जागतिक संघर्षांमुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे पाण्यातील तेलगळती ही एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बनली आहे. नद्या, तलाव आणि सागरी जैवविविधतेला असलेला हा धोका रोखण्यासाठी पुण्यातील ‘संरक्षण प्रगत तंत्रज्ञान संस्थे’च्या (डीआयएटी) संशोधकांनी सूक्ष्म शैवालांच्या (मायक्रोअल्गी) साहाय्याने तेलाने प्रदूषित झालेले पाणी स्वच्छ करण्याचे पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...‘डीआयएटी’च्या धातुकर्म आणि पदार्थ अभियांत्रिकी विभागातील प्रा. के. बालसुब्रमणियन यांच्या नेतृत्वाखाली हे संशोधन करण्यात आले. तेलगळती स्वच्छ करण्यासाठी साधारणतः रसायने किंवा खूप ऊर्जा लागणाऱ्या पारंपरिक पद्धतींचा वापर केला जातो. मात्र, रासायनिक प्रक्रियांना शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक पर्याय म्हणून संशोधकांनी नैसर्गिक सूक्ष्म शैवालाचा आधार घेतला आहे. या नावीन्यपूर्ण संशोधनामध्ये सूक्ष्म शैवालांच्या नैसर्गिक क्षमतेचा वापर करण्यात आला असून, हे शैवाल पाण्यातील पेट्रोलियमजन्य प्रदूषके शोषून घेतात आणि हळूहळू त्यांचे नैसर्गिकरित्या विघटन करतात. यामुळे प्रदूषके नष्ट होऊन जलचरांसाठी अधिक पोषक वातावरण तयार होण्यास मदत होणार आहे..संशोधनातील प्रमुख निष्कर्ष...प्रयोगशाळेतील चाचण्यांमध्ये ‘स्पिरुलिना’ या निळ्या-हिरव्या शैवालाचा वापर करून अवघ्या २४ तासांत पाण्यातील जवळपास ९० टक्के जड हायड्रॉलिक तेल शोषून घेण्यात संशोधकांना यश आले आहे. हायड्रॉलिक तेलावरील यशानंतर आता डिझेल आणि पेट्रोलमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाच्या शुद्धीकरणासाठीही या तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जात आहे. या महत्त्वपूर्ण संशोधनाची दखल ‘एल्सेव्हिअर’ या आंतरराष्ट्रीय विज्ञान नियतकालिकाने घेतली असून, त्यात हे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. तसेच, या तंत्रज्ञानासाठी पेटंट अर्जही दाखल करण्यात आला आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...‘थ्रीडी प्रिंटिंग’च्या मदतीने आधुनिक यंत्रणा उभारणारया प्राथमिक यशानंतर संशोधक आता अत्याधुनिक त्रिमितीय (थ्री-डी) मुद्रण तंत्रज्ञानाचा वापर करून जैवविघटनशील (बायोडिग्रेडेबल) ‘बायोहायब्रिड’ पदार्थ विकसित करण्यात येत आहे. या माध्यमातून नद्या, तलाव आणि किनारपट्टीवरील पाण्यासाठी पाण्यावर तरंगणारे प्रदूषण नियंत्रण मंच, सच्छिद्र गाळणी आणि अत्याधुनिक पाणी शुद्धीकरण प्रणाली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. निसर्गाकडून प्रेरणा घेतलेली ही अभिनव संकल्पना भविष्यात तेलगळतीनंतरच्या आपत्कालीन प्रतिसादासाठी, शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते, अशी अपेक्षा संशोधकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.