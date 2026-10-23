BJP Spy Camera Allegation : पुण्यात शिक्षक-पदवीधरच्या मतदानात भाजपकडून स्पायकॅमचा आरोप, देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; सुप्रिया सुळेंच्या आरोपाने खळबळ

Pune Teachers Election : पुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत स्पाय कॅमेऱ्याचा वापर करून मतदानाचे चित्रीकरण केले जात असल्याच्या आरोपामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. भाजपकडून स्पाय कॅमेऱ्याच्या मदतीने मतदानाची नोंद केली जात असल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर देताना, संबंधित स्पाय कॅमेऱ्याची माहिती सुप्रिया सुळे यांनी आपल्याकडे पाठवावी, त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले..शुक्रवारी (ता. २३) नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी हे विधान केले. ‘तो स्पाय कॅमेरा म्हणजे काय आणि तो पेन कसा असतो, हे सुप्रिया ताईंनी पाठवले, तर मला समजून घेता येईल,’ असे ते म्हणाले..सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोपपुणे शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपकडून पैसेवाटपासाठी स्पाय कॅमेरा असलेल्या पेनचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. मतदारांच्या खिशाला असे पेन लावून भाजपच्या उमेदवाराला मतदान केल्याचे चित्रीकरण केले जाते. मतदानानंतर हा व्हिडिओ दाखवल्यावर ठरलेले पैसे दिले जात असल्याचा दावा मतदारांकडून करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.या प्रकारामुळे मतदानाची गोपनीयता आणि मतदारांच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होत असल्याचे नमूद करत, निवडणूक आयोगाने या तक्रारींची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली..Supriya Sule: ‘आधी जनतेला मदत करा, त्यानंतर निवडणुका घ्या’; दुष्काळावरून खासदार सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल.ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणीदरम्यान, मनोज जरांगे यांनी समोर आणलेल्या ऑडिओ क्लिपवरही फडणवीस यांनी भाष्य केले. या प्रकरणी शिवसेनेच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ भेटले होते. समोर आलेल्या संभाषणाची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांना दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.अडीच वर्षांनंतर हे संभाषण समोर आणण्यामागील हेतू काय, कोणाला लक्ष्य केले जात आहे, असे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी मनोज जरांगे, भाजप आणि शिवसेनेकडूनही होत असून, या प्रकरणातील सत्य समोर आणले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.