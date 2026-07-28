पुणे

पुण्यात खळबळ! विद्यापीठात बनावट डिग्रीचं रॅकेट? रिक्षाचालकाने उघड केलं गंभीर प्रकरण

Pune University Fake Degree Racket Allegations : एका रिक्षाचालकाच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला असून विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.
Pune University Fake Degree Racket Allegations

Pune University Fake Degree Racket Allegations

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

'ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट' अशी ओळख असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बनावट पदवी प्रमाणपत्र देण्याचे कथित रॅकेट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, एका रिक्षाचालकाच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला असून विद्यापीठ प्रशासनाने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.

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Pune University