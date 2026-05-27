Manchar News : आंबेगाव शिरूर तालुक्यातील 35 गावांना दिलासा; डिंभे धरणातून उजव्या कालव्यात पाणी

मंचर - हुतात्मा बाबू गेनू सागर धरणातून (डिंभे धरण) उजव्या कालव्यात मंगळवारी (ता. २६) १८० क्युसेस पाणी सोडण्यात आले आहे. मंचर अवसरी खुर्द येथून पाणी कालव्यातून पुढे गेले आहे. आंबेगाव व शिरूर तालुक्यातील सुमारे ३५ गावे व ५० वाड्या वस्त्यावरील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..सध्या पर्जन्यमान लांबणीवर पडल्याने व उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने अनेक विहिरींनी तळ गाठलेला आहे. भाजीपाला, ऊस, कांदा, गुरांसाठी शेतात असलेले गवत तसेच इतर हंगामी पिकांसाठी पाण्याची नितांत गरज होती..अवसरी खुर्द ग्रामपंचायतीचे सरपंच तथा प्रशासक प्रसाद कराळे, दिनेश खेडकर, आदर्श गाव गावडेवाडी चे माजी उपसरपंच किरण गावडे, निघोटवाडी ग्रामपंचायत च्या सदस्य उषा संजय चिंचपुरे यांच्यासह शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची रविवारी (ता. २४) भेट घेऊन कालव्यात पाणी सोडण्याची मागणी केली होती. वळसे पाटील यांनी ताबडतोब जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या. त्यामुळे उजव्या कालव्यातील पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला आहे..सध्या सोडण्यात आलेले पाणी अवसरी खुर्द,मेगडेवाडी गाव परिसरातून पुढे मार्गस्थ झाले असून कालव्याच्या परिसरातील शेतकरी पाण्याच्या आगमनाकडे आशेने पाहत होते. गेल्या काही दिवसांपासून शेतीसाठी पाण्याची आवश्यकता वाढली होती. पिकांना वेळेवर पाणी मिळणे आवश्यक असल्याने शेतकरी चिंतेत होते. अशा परिस्थितीत धरणातून पाणी सोडण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे..'आंबेगाव व शिरूर तालुक्यातील अनेक शेतकर्यांच्या शेतीसाठी शाश्वत पाणी उपलब्ध झाल्याने पिकांची तसेच उत्पादनात वाढ होईल. भूजल पातळी वाढण्यासही याचा फायदा होणार आहे.शेतकर्यांनी पाण्याचा वापर जपून करावा'.- गणेश नान्नोर, कार्यकारी अभियंता कुकडी पाटबंधारे विभाग नारायणगाव.