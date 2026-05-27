Manchar News : आंबेगाव शिरूर तालुक्यातील 35 गावांना दिलासा; डिंभे धरणातून उजव्या कालव्यात पाणी

हुतात्मा बाबू गेनू सागर धरणातून (डिंभे धरण) उजव्या कालव्यात मंगळवारी (ता. २६ )१८० क्युसेस पाणी सोडण्यात आले.
dimbhe dam right canal

मंचर - हुतात्मा बाबू गेनू सागर धरणातून (डिंभे धरण) उजव्या कालव्यात मंगळवारी (ता. २६) १८० क्युसेस पाणी सोडण्यात आले आहे. मंचर अवसरी खुर्द येथून पाणी कालव्यातून पुढे गेले आहे. आंबेगाव व शिरूर तालुक्यातील सुमारे ३५ गावे व ५० वाड्या वस्त्यावरील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

