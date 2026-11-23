पुणे - काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘बिलाँगिग : अ जर्नी ऑफ लव्ह’ या पुस्तकात स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाण असल्याचा आरोप करत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू सात्यकी यांनी गांधी यांना नोटीस पाठविली आहे. या नोटिशीला १५ दिवसांत सोनिया गांधी यांनी उत्तर न दिल्यास न्यायालयात मानहानीची याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा सावरकर यांनी दिला आहे..सात्यकी यांनी सोनिया गांधी यांच्या दिल्लीतील १० जनपथ या निवासस्थानी टपालाद्वारे नोटीस पाठविली आहे, तसेच त्यांना ईमेलद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली आहे, अशी माहिती सावरकर यांचे वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी दिली. ‘सोनिया गांधी यांचे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. या पुस्तकातील पान क्रमांक २०१ आणि ४४३ वर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाण केल्याचे निदर्शनास आले आहे..स्वातंत्र्यसंग्रामात जेव्हा काँग्रेसचे कार्यकर्ते ब्रिटिशांच्या लाठी-काठ्या खात होते, त्या वेळी सावरकर हे ब्रिटिशांसाठी हेरगिरी करत होते. त्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली, तसेच भारतात हिंदू धर्म श्रेष्ठ असून, अन्य धर्मीय कनिष्ठ आहेत, असा उल्लेख गांधी यांनी पुस्तकात केला असल्याचे नोटिशीत नमूद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.