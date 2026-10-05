Sharad Pawar: एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची शरद पवारांनी घेतली दखल; ‘सरकारने विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा’

पुणे: ‘‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थता असून, पुण्यासह मुंबई आणि राज्यातील अन्य ठिकाणी त्याचे पडसाद उमटत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची राज्य सरकार आणि संबंधित संस्थांनी नोंद घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधत मार्ग काढण्याची गरज आहे,’’ असे मत ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी व्यक्त केले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत भूमिका मांडली. पवार म्हणाले, ‘‘मागील काही दिवसांपासून आंदोलनात असोत किंवा नसोत, अनेक विद्यार्थी अस्वस्थ आहेत. आज काही विद्यार्थी मला भेटले..त्यांनी त्यांची भूमिका मांडली. या प्रश्नाचे महत्त्व लक्षात घेऊन सुसंवाद झाला पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या प्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली पाहिजे. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला होता. मात्र, ते सध्या मुंबईत नाहीत..मुंबईत आल्यानंतर या प्रश्नात लक्ष घालून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा, अशी विनंती त्यांना केली आहे. तसेच राज्याच्या प्रमुखांनी याबाबत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग निघाला पाहिजे.’.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.’ दरम्यान, मुंबईमध्ये ‘एसआयआर’प्रकरणी निघालेल्या मोर्चासंदर्भात बोलताना पवार म्हणाले, ‘‘या प्रकरणात विविध राजकीय मंडळी पुढे येत आहेत. चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सोबत राहू,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.