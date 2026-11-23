‘पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासावर विविध अंगाने संशोधन करून लिहिण्यात आलेले अनेक ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. मात्र, महाराजांवरील या लिखाणाचा समग्र आढावा, कोणकोणत्या अंगाने लेखन झाल्याची माहिती आणि या संपूर्ण माहितीची एकत्रित सूची आजवर उपलब्ध नाही. ही उणीव दूर करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्थेने ‘शिवचरित्र संदर्भकोश’ हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.छत्रपती शिवाजी महाराजांची ४०० वी जयंती २०३० मध्ये साजरी होणार आहे. तोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. शिवचरित्र आणि मराठ्यांच्या इतिहासाबाबत तरुण अभ्यासक देखील आता विविध साधनांच्या साहाय्याने अभ्यास करत आहेत. त्यांना मदत व्हावी आणि शिवचरित्रावरील ग्रंथसंपदेची एकत्रित माहिती मिळावी, यासाठी या संदर्भकोशाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सागर देशपांडे यांनी दिली..या प्रकल्पातंर्गत छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित उपलब्ध असलेल्या, देश-परदेशातील, विविध भाषांमधील ग्रंथांची सूची तयार केली जाणार आहे. या ग्रंथाचे तपशील, त्याचे वैशिष्ट्य आणि हा ग्रंथ आज कोठे उपलब्ध आहे, अशी सर्व माहिती या सूचीत मिळणार आहे..या प्रकल्पाबाबत डॉ. देशपांडे म्हणाले, ‘‘नेपोलियन बोनापार्ट याच्या इतिहासावर आधारित सर्व ग्रंथांची सूची करण्याचे काम फ्रान्समधील अभ्यासकांनी केले. आपले छत्रपती शिवाजी महाराज हे जगातील सर्वोत्तम सेनानी असूनही आपल्याकडे मात्र अशा प्रकारचे दस्तावेजीकरण पुरेसे उपलब्ध नाही. ही उणीव दूर करण्याच्या उद्देशातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा आवाका मोठा आहे; मात्र पुढील चार वर्षांत तो पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी इतिहासाचे अभ्यासक आणि भारत इतिहास संशोधक मंडळासह अन्य काही संस्थांची, विद्यापीठांची मदत घेण्यात येणार आहे.’’.न्या. रानडे यांनी स्थापन केलेल्या विविध क्षेत्रातील समृद्ध संस्थांपैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था. या संस्थेचा ऐतिहासिक वारसा पुढे नेण्यासाठी परंपरा सांभाळताना नवतेचा आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराचा विचारही आम्ही करत आहोत. संस्थेत काम केलेल्या दिग्गजांच्या कार्याचा अभ्यास करण्यासह नव्या पिढीला संस्थेशी जोडण्यासाठी कृतिशील पावले उचलली आहेत.- डॉ. सागर देशपांडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था.MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...‘कोशांचा कोश’ प्रकल्पाचे कामही सुरूग्रंथोत्तेजक संस्थेची स्थापना १८९४ मध्ये न्या. रानडे, लो. टिळक, डॉ. रा. गो. भांडारकर अशा दिग्गजांनी केली. १३२ वर्षांचा वारसा लाभलेल्या या संस्थेतर्फे सध्या ‘कोशांचा कोश’ या प्रकल्पाचे कामही सुरू आहे. याअंतर्गत मराठीमध्ये उपलब्ध असलेल्या सर्व कोशवाङ्मयाचा आढावा घेण्यात येत आहे. संस्थेतर्फे महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ, सेंटर फॉर इंटरनेट अँड सोसायटी बंगळूर यांच्या सहकार्याने काही दुर्मिळ ग्रंथ आणि हस्तलिखितांचे डिजिटायजेशन करण्यात आले आहे; तर न्या. रानडे अध्यासनाअंतर्गत न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांचे लेखन, त्यांच्यावरील लेखन, त्याबाबतचे अधिक संशोधन, समीक्षण करून ग्रंथनिर्मिती करण्यात येणार आहे. अनुवादासह विविध साहित्य प्रकारांतील ग्रंथांना दरवर्षी पुरस्कार देण्यात येत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.