पुणे

Pune Crime: पुण्यात थरारक दरोडा! कॅशिअरच्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारून आठ लाखांची रोकड लुटली, सिंहगड रस्त्यावर खळबळ

Sinhagad Road Robbery Shocks Pune Residents: सिंहगड रस्त्यावर मद्यदुकानाच्या कॅशिअरवर स्प्रे हल्ला; मारहाण करून आठ लाखांची रोकड लंपास, पोलिसांचा सीसीटीव्हीच्या आधारे शोध सुरू
Pune Robbery News Four Men Attack Cashier with Spray and Escape with Rs 8 Lakh Cash on Sinhagad Road

Pune Robbery News Four Men Attack Cashier with Spray and Escape with Rs 8 Lakh Cash on Sinhagad Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : मद्य विक्री दुकानातील दिवसाची रोकड घेऊन निघालेल्या कॅशिअरला अडवून त्याच्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारत मारहाण करून आठ लाखांची रोकड लुटल्याची घटना सिंहगड रस्ता परिसरात घडली. या प्रकरणी चौघा अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध नऱ्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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