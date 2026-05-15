Police Success Story: टेलरिंग कामगाराचा मुलगा झाला पोलीस; सागर हटकरच्या यशाने विठ्ठलवाडी परिसरात जल्लोष, कष्ट आणि चिकाटीचे फळ!

-दिनेश गोगीउल्हासनगर: आर्थिक अडचणी आणि संघर्षमय परिस्थितीत वाढलेल्या उल्हासनगरातील विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमधील टेलरिंग कामगार जगन बाजीराव हटकर यांचा मुलगा सागर हटकर याची पोलीस खात्यात निवड झाली आहे..गोपाळ समाजातील हटकर कुटुंबामधील पोलीस खात्यात निवड झालेला सागर हटकर हा पहिलाच युवक असल्याने गोपाळ समाजाने गुलालाची उधळण करून आनंद साजरा केला आहे.सागरची मुंबई पोलीसमध्ये शिपाई पदावर नियुक्ती झाली आहे..सागरचे वडील जगन बाजीराव हटकर टेलरच्या दुकानात काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, तर आई आशा हटकर यांनी मुलाच्या यशाबद्दल भावना व्यक्त करत सांगितले की, मुलाने पोलीस विभागात भरती होऊन जनतेची सेवा करावी, हे त्यांचे स्वप्न होते. त्यांनी सांगितले की, कठीण परिस्थितीतही सागरने मेहनत करणे कधीच सोडले नाही.पहिल्या प्रयत्नात परीक्षेत अपयश आले तरी त्याने हार मानली नाही आणि दुसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवले..घरची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने सागरने होमगार्डमध्ये काम करत कुटुंबाची जबाबदारीही सांभाळली.कुटुंबात दोन भाऊ असून मर्यादित साधनसंपत्तीमध्येही सागरने आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवले आणि आज आपल्या मेहनतीच्या जोरावर कुटुंबाचे नाव उज्ज्वल केले आहे...
सागरच्या या यशामुळे अशेले गावातील युवकांनाही प्रेरणा मिळत आहे. हटकर कुटुंबातील मुलाची पोलीस विभागात नियुक्ती झाल्याने संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळाले. यावेळी कुटुंबीय आणि स्थानिक नागरिकांनी ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणूक काढून आणि गुलाल उधळत आनंद साजरा केला.सागरचे ठिकठिकाणी स्वागत करून त्याला शुभेच्छा देण्यात येत आहेत.कुटुंबीयांनी सागरचे हे यश मेहनत आणि संघर्षाचे फळ असल्याचे सांगितले.तर पोलीस खात्यात कर्तव्य बजावताना आईवडिलांनी केलेल्या परिश्रमाचा कधी विसर पडू देणार नाही.असा विश्वास सागर हटकर याने व्यक्त केला.