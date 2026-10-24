MPSC Exam : शेतकरी कुटुंबातील वैष्णवी टाव्हरे हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत मुंबई शेरीफ (नगरपाल) कार्यालयात बेलीफ तथा लिपिक या पदी नियुक्ती

पारगाव - लाखणगाव, ता. आंबेगाव येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील वैष्णवी किसन टाव्हरे हिची महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाच्या मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेतून मुंबई शेरीफ (नगरपाल) कार्यालयात बेलीफ तथा लिपिक या पदी नियुक्ती झाली आहे. वैष्णवी टाव्हरेच्या नियुक्ती बद्दल परिसरातून कौतुक होत आहे..वैष्णवी टाव्हरे हिचे आई-वडील शेतकरी असुन, तिचे प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण जयमल्हार हायस्कूल (जांबूत) व श्री. संगमेश्वर माध्यमिक व कै. बाबुराव गेनुजी ढोबळे उच्च माध्यमिक विद्यालय (पारगाव ) येथे झाले..अकरावी व बारावी नारायणगाव येथील रा. प. सबनीस महाविद्यालयातून पूर्ण केल्यानंतर पुणे येथील सर परशुराम महाविद्यालयातून विज्ञान शाखेची पदवी संपादन केल्यानंतर २०२३ पासून वैष्णवी हिने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरु केली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये दिलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेमधून वैष्णवी हिची मुंबई शेरीफ (नगरपाल) कार्यालयात बेलीफ तथा लिपिक या पदी नियुक्ती झाली आहे..वैष्णवी टाव्हरे हिच्या निवडीबद्दल पारगाव येथील श्री. संगमेश्वर माध्यमिक व कै. बाबुराव गेनुजी ढोबळे उच्च माध्यमिक विद्यालय पारगावचे ग्रामपंचायत सदस्य किरण ढोबळे यांच्या हस्ते तिचा सत्कार करण्यात आला यावेळी वैष्णवी चे वडील किसन टाव्हरे, आई कल्पना टाव्हरे, विद्यालयाचे प्राचार्य सुनील जावळे, प्रमोद घाडीगावकर व बजरंग देवडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.