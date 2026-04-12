Pune News: महात्मा फुलेवाड्यात समतेचा जागर; पुण्यातील गंज पेठेत अभिवादनासाठी लोटला उत्साही जनसागर!

पुणे : फुले आणि विद्युत रोषणाईने आकर्षक सजलेला गंज पेठेतील महात्मा फुलेवाडा, तर 'समतेचा जागर' करणारी क्रांतिगीते... अशा उत्साही वातावरणात शनिवारी (ता. ११) क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. सकाळपासूनच नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून अभिवादन केले..महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण फुलेवाडा, त्यांचे घर, अंगण आणि परिसराला फुलांची सजावट करण्यात आली होती. विविध संस्था आणि संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. काहींनी मनोगतातून महात्मा फुले यांचे कार्य उपस्थितांपर्यंत पोहोचवले. ऐतिहासिक वाडा आणि विहीर पाहताना लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत होता. जयंतीनिमित्त ढोल-ताशांचा गजर आणि लेझीमच्या तालावर मिरवणूक काढण्यात आली..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, खासदार सुप्रिया सुळे व ज्योती वाघमारे, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, भाजप शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांच्यासह अभिनेते गिरीश कुलकर्णी, डॉ. मोहन आगाशे, सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई आदींनी भेट देऊन महात्मा फुलेंना अभिवादन केले..स्वातंत्र्यपूर्व काळात महापुरुषांनी लोकसहभागातून क्रांती केली, याच विचारांचा आदर्श घेत क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती समितीच्या वतीने एका अनोख्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. पुण्यातील 'जोगेश्वरी मिसळ'च्या माध्यमातून फुलेवाड्यात तब्बल १० हजार किलोची 'एकता मिसळ' तयार करण्यात आली. पहाटे ६ वाजता ज्योत पेटवून या उपक्रमाला सुरुवात झाली..फुलेवाडा परिसरात विचारांचा जागर करण्यासाठी विविध पुस्तकांचे स्टॉल्स आणि क्रांतिगीते सादर करण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उभारण्यात आले होते. वाढता उकाडा लक्षात घेऊन नागरिकांसाठी कुलरची व्यवस्था, तर महापालिकेकडून पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आली होती. वाहतूक कोंडी आणि अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात होता.