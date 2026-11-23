जेजुरी - जेजुरी-मोरगाव रस्त्यावरील माउलीनगर येथे सोमवारी (ता. २३) सकाळी पावणेआठच्या सुमारास भरधाव पुणे-बारामती नॉनस्टॉप इलेक्ट्रिक बसने दुचाकीला समोरून धडक दिली. यामुळे झालेल्या अपघातात पती-पत्नीचा मृत्यू झाला. महेंद्र पोपट नाझीरकर (वय ३५) आणि रेश्मा महेंद्र नाझीरकर (वय ३२, दोघेही रा. नाझरे क.प., खैरेवस्ती, ता. पुरंदर) अशी मृतांची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाझीरकर व त्यांची पत्नी रेश्मा दुचाकीवरून (एमएच १२ एनके ५१०३) जेजुरीच्या दिशेने जात होते. यावेळी जेजुरीकडून मोरगावच्या दिशेने जाणारी पुणे-बारामती नॉनस्टॉप इलेक्ट्रिक बस (एमएच ०४ एमआर ३६७१) भरधाव वेगाने जात होती. बसचालकाने ओव्हरटेक करताना विरुद्ध दिशेच्या लेनमध्ये बस नेल्याने दुचाकीला समोरून जोरदार धडक बसली. धडकेनंतर दुचाकी सुमारे २० ते २५ फूट फरफटत गेली. महेंद्र आणि रेश्मा यांच्या डोक्याला, हाताला व पायाला गंभीर दुखापत झाली. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..अपघाताबाबत महेंद्र यांचे भाऊ चिमाजी पोपट नाझीरकर यांनी जेजुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. याप्रकरणी बसचालक अनिल जीवराज आडसूळ (वय २५, रा. इटकूर, ता. कळंब, जि. धाराशिव) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रवींद्र पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक पालवे करीत आहेत..कष्टकरी दाम्पत्याच्या मृत्यूमुळे शोककळामहेंद्र नाझीरकर हे किर्लोस्कर फेरस कंपनीत कंत्राटी कामगार म्हणून काम पाहत होते. त्यांची पत्नी रेश्मा जेजुरी परिसरात फळविक्रीचा व्यवसाय करीत होती. कष्टाळू कुटुंब अपघातामुळे उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या पश्चात आर्यन (वय ९) व ऐश्वर्या (वय ६) ही मुले तर आई-वडील आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.