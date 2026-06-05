पुणे

Gas Cylinder Blast : सिलिंडरच्या स्फोटात तरुणाचा मृत्यू; आई-वडील गंभीर जखमी

घरगुती सिलिंडर जोडताना गॅस गळती होऊन स्फोट झाला. त्यात एका तरुणाचा होरपळून मृत्यू झाला.
gas cylinder blast

gas cylinder blast

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे/वाघोली - विमाननगरजवळ खांदवेनगर परिसरात एका सदनिकेत शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास घरगुती सिलिंडर जोडताना गॅस गळती होऊन स्फोट झाला. त्यात एका तरुणाचा होरपळून मृत्यू झाला असून, त्याचे वृद्ध माता-पिता गंभीर जखमी झाले आहेत. तर, पत्नीसह मुलगी सुदैवाने बचावली.

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