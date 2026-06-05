Gas Cylinder Blast : सिलिंडरच्या स्फोटात तरुणाचा मृत्यू; आई-वडील गंभीर जखमी

पुणे/वाघोली - विमाननगरजवळ खांदवेनगर परिसरात एका सदनिकेत शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास घरगुती सिलिंडर जोडताना गॅस गळती होऊन स्फोट झाला. त्यात एका तरुणाचा होरपळून मृत्यू झाला असून, त्याचे वृद्ध माता-पिता गंभीर जखमी झाले आहेत. तर, पत्नीसह मुलगी सुदैवाने बचावली..पांडुरंग विष्णू गित्ते (वय ३५) असे मृत पावलेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर विष्णू मुंजाजी गित्ते (वय ८२) आणि वृंदाविनी विष्णू गित्ते (वय ६०) अशी गंभीर जखमी झालेल्या वृद्ध दांपत्याची नावे आहेत. त्यांना उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फॉर्चून सिटीमध्ये एका इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील स्वयंपाकघरात नवीन सिलिंडर जोडण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळी सिलिंडरच्या नोझलमधून अचानक गॅस गळती झाली. घरात देवघरात दिवा सुरू होता. गॅस घरात पसरल्याने आग लागून स्फोट झाला. त्यात पांडुरंग गित्ते, त्यांचे वडील विष्णू आणि आई वृंदाविनी गंभीररीत्या भाजल्या..स्थानिक रहिवाशांनी अग्निशामक दलाच्या नियंत्रण कक्षात याची माहिती दिली. अग्निशामक दलाचे खराडी, धानोरी आणि येरवडा केंद्रांतून तीन बंब घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी पाण्याचा मारा करत आग आटोक्यात आणली. जखमींना रुग्णवाहिकेतून ससून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, गंभीर जखमी झाल्याने पांडुरंग गित्ते यांचा मृत्यू झाला..या आगीत सदनिकेतील फर्निचर, टीव्ही आणि विद्युत वायरिंग जळून खाक झाली. स्वच्छतागृहाचे दरवाजे आणि गीझरही जळाले. तसेच, स्वयंपाकघरामधील फ्रीज आणि इतर साहित्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. गित्ते कुटुंबीय मूळचे बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ तालुक्यातील नंदागवळ गावचे रहिवासी आहेत. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही घटनास्थळी भेट दिली. पुढील तपास खराडी पोलिस करीत आहेत..नशीब बलवत्तर म्हणून मायलेकी बचावल्याया स्फोटातून गित्ते कुटुंबातील माय-लेकी नशीब बलवत्तर म्हणूनच बचावल्या. स्फोट झाला, त्यावेळी पांडुरंग यांच्या पत्नी राजश्री बाथरूममध्ये आंघोळ करत होत्या. तर त्यांची पाच वर्षांची मुलगी निहारिका गॅलरीमध्ये होती. आगीच्या ज्वालांमुळे ती किरकोळ भाजली. मात्र, प्रसंगावधान राखून नागरिकांनी तिला गॅलरीतून उडी मारण्यास सांगितले. निहारिकाने उडी मारताच नागरिकांनी तिला खाली सुरक्षितपणे झेलले आणि तिचा जीव वाचवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.