LNG Supply: दिलासादायक बातमी! केंद्र सरकारने LNG पुरवठ्यावरील बंदी हटवली; भारतावर काय परिणाम होणार?

देशाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने एलएनजी पुरवठ्यावरील आणीबाणीची बंदी उठवली आहे. मध्य पूर्वेकडून भारताला होणारा एलएनजी पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही महिन्यांपूर्वी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे गॅसच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता, ज्यामुळे सरकारला विशेष व्यवस्था करावी लागली होती. आता परिस्थिती सुधारल्याने हे निर्बंध उठवण्यात आले आहेत..मध्य पूर्वेतील तणाव वाढल्यामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या एलएनजी जहाजांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. यामुळे भारताला होणाऱ्या संभाव्य गॅस पुरवठ्याबद्दल चिंता वाढली होती. मार्चमध्ये, सरकारने अत्यावश्यक ठिकाणी सर्वप्रथम गॅस पोहोचवला जाईल याची खात्री करण्यासाठी आपत्कालीन नियम लागू केले. आता शांतता प्रस्थापित झाली आहे आणि जलवाहतूक पूर्ववत झाली आहे, त्यामुळे या नियमांची आवश्यकता राहिलेली नाही..E20च्या वापरानं नुकसान नाही, मायलेजवर परिणाम; टोयोटा, बजाज, टीव्हीएस, सुझुकीसह दिग्गज कंपन्यांनी दिली माहिती.एलएनजी बंदी उठवल्याने नैसर्गिक वायूवर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना फायदा होईल. यामध्ये सीएनजी, पीएनजी, खते, रिफायनरी, शहर गॅस वितरण आणि अनेक उद्योगांचा समावेश आहे. आता येथे पूर्वीप्रमाणेच गॅस पुरवठा उपलब्ध होईल. सरकारने एलपीजी सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल अद्याप जाहीर केला नसला तरी, गॅस पुरवठा सुधारल्याने भविष्यात पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होऊ शकतो. याचा परिणाम घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या दरांवर होऊ शकतो. दरांमधील बदलांचे निर्णय तेल कंपन्या आणि सरकार स्वतंत्रपणे घेतात..हा निर्णय भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण देश आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी अंदाजे ८८% आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी ५०% आयात करतो. यापैकी, अंदाजे ४०-४५% कच्चे तेल आणि ६५% एलएनजी पश्चिम आशियातून येते. त्यामुळे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गात कोणताही व्यत्यय आल्यास त्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो..China Dumping: चीनच्या आणखी एका डावावर भारताचा प्रहार! शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या औषधाच्या आयातीवर मोठा निर्णय, नवे नियम लागू.तज्ञांच्या मते, गॅस पुरवठा सामान्य झाल्याने उद्योग, खत कंपन्या आणि वीज निर्मिती क्षेत्राला दिलासा मिळेल. शिवाय, ऊर्जा पुरवठ्यातील या स्थिरतेचा देशातील उत्पादन खर्चावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तथापि, सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की ते जागतिक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि भविष्यात गरज भासल्यास पुन्हा आवश्यक पावले उचलू शकते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एलएनजी पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने भारतावरील ऊर्जा संकटाचे संकट मोठ्या प्रमाणात टळले आहे. यामुळे केवळ गॅस पुरवठाच सामान्य होणार नाही, तर देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि औद्योगिक घडामोडीही मजबूत होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.