अर्थभान : ‘एफआयआय’ची विक्री की ‘स्मार्ट मनी’चा खेळ?

~ गौरव बोरा - शेअर बाजार विश्लेषकभारतीय शेअर बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार अर्थात 'एफआयआय' मोठ्या प्रमाणावर विक्री करत असल्याच्या बातम्या सतत येत आहेत. मात्र, ही 'विक्री' नसून 'निवड' आहे. 'एफआयआय' भारतीय बाजारातून बाहेर पडत नसून, ते आपला पैसा अधिक परतावा देणाऱ्या मिड आणि स्मॉलकॅप क्षेत्राकडे वळवत आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, 'एफआयआय'नी त्यांच्या गुंतवणुकीची दिशा बदलली आहे. ते भारतीय बाजाराचा निरोप घेत नसून, ते वाढीच्या शोधात आहेत. सोबतच्या चौकटीवरून हे स्पष्ट होते..मिड कॅप, स्मॉल कॅपला पसंतीसंस्थात्मक गुंतवणूकदार प्रामुख्याने मूल्यांकन, अर्निंग ग्रोथ आणि भविष्यातील विस्तार या तीन गोष्टींकडे लक्ष देतात.मूल्यांकन : लार्जकॅपमधील अनेक शेअरचे भाव वाजवीपेक्षा जास्त झाले होते. त्या तुलनेत अलीकडील सुधारणेमुळे मिड आणि स्मॉल कॅपमधील शेअर आकर्षक भावात उपलब्ध आहेत.ईपीएस ग्रोथ : लार्ज कॅप कंपन्यांची कमाई साधारण १२-१५ टक्के दराने वाढत असताना, मिड कॅप कंपन्यांमध्ये हाच दर ३०-३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त दिसून येत आहे.ऑपरेटिंग लिव्हरेज : छोट्या कंपन्यांमध्ये व्यवसायविस्ताराची व निर्यातवाढीची क्षमता लार्ज कॅप कंपन्यांच्या तुलनेत अधिक वेगाने वाढत असल्याचे दिसून येते..FII selling India: 'एफआयआय'ची विक्री की 'स्मार्ट मनी'चा खेळ?.निष्कर्षभारतीय शेअर बाजार सध्या एका रोटेशन फेजमध्ये आहे. 'एफआयआय' विक्री करत आहेत, या भीतीने बाहेर पडण्यापेक्षा, ते कोठे 'खरेदी' करत आहेत, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. इतिहास सांगतो की, जिथे 'स्मार्ट मनी' जातो, तिथेच संपत्तीनिर्मिती होते. 'एफआयआय' भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आहेत, फक्त त्यांची 'पद्धत' बदलली आहे. ते आता स्टॅबिलिटीऐवजी ॲग्रेसिव्ह ग्रोथकडे वळले आहेत. म्हणूनच, सध्या लार्ज कॅपपेक्षा मिड आणि स्मॉल कॅपमधील दर्जेदार कंपन्यांकडे लक्ष देणे हाच गुंतवणुकीचा खरा मंत्र ठरेल. जेव्हा 'एफआयआय' बदल करतात, तेच पुढील 'बुल रन'च्या सुरुवातीचे संकेत असतात..'स्मार्ट रोटेशन'चा मंत्र'एफआयआय'नी लार्ज कॅपमधून नफावसुली केली कारण तिथे वाढीचा वेग मंदावला होता. आता ते अशा कंपन्या शोधत आहेत ज्यांना ऑपरेटिंग लिव्हरेजचा फायदा मिळेल..'फॉलो द स्मार्ट मनी'जेव्हा 'एफआयआय' त्यांचे ॲलोकेशन बदलतात, तेव्हा सामान्यतः पुढील मोठी तेजी त्याच क्षेत्रात पाहायला मिळते. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या काळात (उदा. अमेरिका-इराण तणाव), 'एफआयआय' सुरक्षिततेपेक्षा अशा क्षेत्रांकडे वळत आहेत, जिथे नफा कमवण्याची संधी अधिक आहे. यालाच म्हणतात पोर्टफोलिओ रिबॅलन्सिंग. 'एफआयआय'नी मिड कॅपमध्ये केलेली गुंतवणूक ही गेल्या अनेक वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर आहे..मार्केट कॅपमधील बदलता कलकाही वर्षांपूर्वी भारतीय बाजारावर लार्ज कॅप कंपन्यांचे वर्चस्व (सुमारे ७०-८० टक्के) होते. मात्र, आता हे चित्र बदलत आहे. लार्ज कॅपचा वाटा ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आला असून, मिड कॅप व स्मॉल कॅपचे योगदान वाढत आहे. हे बाजाराच्या परिपक्वतेचे लक्षण मानले जाते.