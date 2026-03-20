Premium|DSP Large and Mid Cap Fund : डीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंड: वाजवी मूल्यांकनामुळे गुंतवणुकीसाठी आकर्षक संधी

वसंत कुलकर्णी - vasant@vasantkulkarni.comशेअर बाजारातील सध्याची अनिश्चितता आणि किरकोळ दिलासा देणारी तेजी वगळता गुंतवणूकदारांनी आक्रमक खरेदी करावी, असे चित्र नाही. सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन अर्थात 'एसआयपी'द्वारे सक्रिय व्यवस्थापित फंडांमध्ये, निफ्टी लार्ज-मिड कॅप परिघातील एखाद्या फंडात गुंतवणूक करण्याचा गुंतवणूकदार विचार करू शकतात. लार्ज अँड मिड कॅप फंड निवडण्यामागील कारण म्हणजे हे फंड मिड कॅपइतके अस्थिर नसतात आणि लार्ज कॅपपेक्षा तुलनेने अधिक परतावा देण्याची क्षमता ठेवतात. याच गटातील डीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंडाचा घेतलेला हा आढावा....पक घसरणीच्या काळात सक्रिय निधी व्यवस्थापकाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. जागतिक वृद्धिदराबाबत संकेत अद्याप स्पष्ट नाहीत. विशेषतः व्यापार करारातील अनेक मुद्दे अद्याप अस्पष्ट असल्याने अमेरिकेचा वृद्धिदर आणि अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत या घडामोडींपासून पूर्णपणे अलिप्त राहू शकत नाही; तरी देशांतर्गत आर्थिक परिमाणे तुलनेने चांगल्या स्थितीत आहेत. महागाई नियंत्रणात आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरकपात केल्यानंतर ते काही काळ स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. 'ओपन मार्केट ऑपरेशन'द्वारे अर्थव्यवस्थेत पुरेशी तरलता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ साठी सुमारे ६.५ टक्के वृद्धीचा अंदाज आहे. अलीकडील अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि २०२६ पासून लागू होणाऱ्या वेतन आयोगामुळे मागणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यापक बाजारातील घसरणीमुळे निवडक लार्ज कॅप आणि मिड कॅप शेअरचे मूल्यांकन नव्या गुंतवणुकीसाठी तुलनेने आकर्षक झाले आहे. सध्या लार्ज अँड मिड कॅप फंड गटातील अनेक शेअर निफ्टी लार्ज-मिड कॅप निर्देशांकातील २५० शेअरच्या तुलनेत त्यांच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकावरून सरासरी ३० टक्क्यांनी घसरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, डीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंडाचा विचार करणे संयुक्तिक ठरेल..Premium|Stock Market Recommendations : शेअर बाजारात गुंतवणुकीसाठी कोणते शेअर निवडावेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांच्या शिफारसी.फंडाची वाटचालयेत्या १६ मे २०२६ रोजी डीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंड २६ वर्षे पूर्ण करून २७ व्या वर्षात पदार्पण करेल. स्थापनेपासून या फंडाने वार्षिक सरासरी १७.६५ टक्के परतावा दिला आहे. लार्ज अँड मिड कॅप निर्देशांकानेही मागील वर्षातील अस्थिरतेनंतर पुनर्प्राप्तीची चिन्हे दर्शवली आहेत. या गटाचा मानदंड असलेला 'निफ्टी लार्ज-मिड कॅप २५० टीआरआय' सध्या वाजवी मूल्यांकनावर दिसत आहे. पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी भांडवली वाढ अपेक्षित असलेल्या गुंतवणूकदारांनी डीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंड (पूर्वीचे नाव : डीएसपी इक्विटी आॅपॉर्च्युनिटीज फंड) विचारात घ्यावा.फंडाची कामगिरीहा फंड लार्ज आणि मिड कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करतो आणि त्याचा मानदंड 'निफ्टी लार्ज-मिड कॅप २५० टीआरआय' आहे. गेल्या दहा वर्षांत फंडाने पाच वर्षांच्या चलत सरासरीच्या आधारे ८८.६७ टक्के वेळा मानदंडापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे.मागील तीन वर्षांत फंडाने १५.६४ टक्के परतावा दिला असून, याच कालावधीत गटाची सरासरी १३.४५ टक्के आणि मानदंडाने १५.१७ टक्के परतावा नोंदविला आहे. गेल्या पाच वर्षांतही फंडाने गटाच्या सरासरी परताव्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत फंडाने १८.३२ टक्के वाढ नोंदवली, तर मानदंडाने १८.२६ टक्के वाढ दर्शवली आहे. बाजारातील अस्थिरतेवर मात करून सरासरी १२ ते १५ टक्के परतावा अपेक्षित असलेल्या गुंतवणूकदारांनी 'एसआयपी'द्वारे या फंडाचा समावेश आपल्या कोअर इक्विटी पोर्टफोलिओमध्ये करण्याचा विचार करावा. रोहित सिंघानिया हे या फंडाचे निधी व्यवस्थापक आहेत..फंडाचा पोर्टफोलिओडीएसपी लार्ज अँड मिड कॅप फंडात सुमारे ५२.३० टक्के लार्ज कॅप, ३५.३० टक्के मिड कॅप आणि १०.४० टक्के स्मॉल कॅप शेअरचा समावेश आहे. फंडाच्या एकूण मालमत्तेपैकी सुमारे ९८ टक्के गुंतवणूक इक्विटीत आहे. पोर्टफोलिओमध्ये साधारण ७४ ते ७६ कंपन्यांचा समावेश आहे. आघाडीच्या पाच कंपन्यांमध्ये सुमारे २३.३९ टक्के, आघाडीच्या १० कंपन्यांमध्ये ३४.९३ टक्के आणि आघाडीच्या १५ कंपन्यांमध्ये ४४.२५ टक्के गुंतवणूक आहे. आघाडीच्या गुंतवणुकीत आर्थिक सेवा, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, वाहन व वाहन पूरक उत्पादने; तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायू या क्षेत्रांचा मोठा वाटा आहे..(वरील चौकट पाहा)आघाडीच्या काही कंपन्या वगळता इतर गुंतवणूक चार टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाणात आहे. जानेवारी २०२५ च्या तुलनेत बँका आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आरोग्यसेवा आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक काही प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. दूरसंचार, एफएमसीजी आणि बांधकाम साहित्य क्षेत्रात वाढ केली आहे. गेल्या वर्षभरात वाहन व वाहनपूरक उत्पादने; तसेच तेल आणि नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील गुंतवणूकही वाढवली आहे. ॲक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक या बँका दीर्घकालीन आघाडीच्या गुंतवणुकीत आहेत. लार्सन अँड टुब्रो, भारती एअरटेल आणि टाटा मोटर्स यांनीही गेल्या सहा महिन्यांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. पोर्टफोलिओमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीसारखी मोठी लार्ज कॅप कंपनी नसणे, हे या फंडाचे एक वैशिष्ट्य मानता येईल.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत.)(लेखक ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार आहेत. ९७०२४९०९००). 