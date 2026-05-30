Mukesh Ambani: 1 रुपयाही पगार नाही, तरी देशातील दुसरे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती! मुकेश अंबानींची कमाई नेमकी कशी होते?

Mukesh Ambani Salary: भारतातील दुसरे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे चेअरमन मुकेश अंबानी पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. मात्र यावेळी कारण वेगळे आहे. तब्बल 18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेल्या कंपनीचे नेतृत्व करत असूनही त्यांनी सलग सहाव्या वर्षी कंपनीकडून कोणताही पगार घेतलेला नाही.आर्थिक वर्ष 2026 मध्येही त्यांनी वेतन, भत्ते, स्टॉक ऑप्शन्स, बोनसविषयक कोणताही लाभ स्विकारला नाही. .पगार न घेण्याचा निर्णय का?2020 मध्ये कोरोना महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. त्यावेळी अंबानी यांनी स्वेच्छेने सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेत पगार न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर FY21 पासून आजपर्यंत त्यांनी कंपनीकडून एक रुपयाही वेतन घेतलेले नाही.याआधी 2008-09 ते 2019-20 या कालावधीत अंबानी यांनी स्वतःचा वार्षिक पगार 15 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवला होता. भारतातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात हा निर्णय त्या काळातही चर्चेचा विषय ठरला होता..पगार नाही, मग कमाई कशी?मुकेश अंबानी पगार घेत नसले तरी त्यांची कमाई मात्र थांबलेली नाही. रिलायन्स इंडस्ट्रीजमधील त्यांच्या मोठ्या भागभांडवलामुळे त्यांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा लाभांश म्हणजेच डिविडेंड मिळतो. अंबानी यांच्या नावावर सुमारे 1.61 कोटी रिलायन्स शेअर्स आहेत. कंपनीने FY25 मध्ये प्रति शेअर 6 रुपये लाभांश दिल्यानंतर यातून त्यांना जवळपास 9.66 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. याशिवाय अंबानी कुटुंबाकडे कंपनीतील तब्बल 50.07 टक्के हिस्सा आहे. या भागभांडवलावरून मिळालेला डिविडेंड सुमारे 3,987 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते..रिलायन्सचा मोठा नफा आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने आर्थिक निकाल जाहीर केले. यात कंपनीचा एकत्रित निव्वळ नफा तब्बल 95,754 कोटी रुपयांवर पोहोचला.तर कंपनीचे एकूण बाजारमूल्यही सुमारे 18.19 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे रिलायन्स भारतातील सर्वात जास्त बाजारमूल्य असणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक म्हणून कायम आहे..मुलांना किती पैसे?मुकेश अंबानीसोबत त्यांची मुले आकाश अंबानी, ईशा अंबानी आणि अनंत अंबानी सध्या रिलायन्सच्या संचालक मंडळावर आहेत. आकाश आणि ईशा यांना प्रत्येकी 2.5 कोटी रुपयांचे कमिशन मिळते, तर कार्यकारी संचालक असलेल्या अनंत अंबानी यांना आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सुमारे 12.17 कोटी रुपयांचे मानधन मिळाले..1977 पासून रिलायन्सच्या बोर्डावरमुकेश अंबानी 1977 पासून रिलायन्सच्या संचालक मंडळावर आहेत. 2002 मध्ये धीरूभाई अंबानी यांच्या निधनानंतर त्यांनी कंपनीची सूत्रे हाती घेतली. 2023 मध्ये भागधारकांनी त्यांची अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून 2029 पर्यंत पुनर्नियुक्ती मंजूर केली. मात्र या संपूर्ण कार्यकाळातही त्यांनी पगार न घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.