New York: जेन्सेन हुआंग यांच्या Nvidia कंपनीतील पुनरागमनाचा परिणाम शेअर बाजारात लगेच दिसून आला. कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यांची पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर Nvidia चे शेअर्स प्री-मार्केट व्यवहारात सुमारे ३१ टक्क्यांनी वधारले. हुआंग यांच्या राजीनाम्यानंतर कंपनीच्या नेतृत्वाबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर झाल्याने गुंतवणूकदारांनी शेअर्सच्या खरेदीला पसंती दिली..Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होताच सोनं महागलं! 3 आठवड्यांच्या घसरणीला ब्रेक; मुंबई पुण्यासह तुमच्या शहरात किती झाला भाव?.एका निर्णयाने शेअर्समध्ये मोठी उसळीNvidia ने २३ नोव्हेंबर रोजी हुआंग यांची CEO, अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून तातडीने पुनर्नियुक्ती केल्याची घोषणा केली. संचालक मंडळाने एकमताने हा निर्णय घेतला. हुआंग यांच्या नेतृत्वक्षमतेबाबत समाधान व्यक्त करताना मंडळाने अमेरिकेतील वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या पुनरागमनामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका नसल्याचा निष्कर्ष मंडळाने काढला..Gold Rate Update: सोनं आणखी स्वस्त होणार की महागणार? खरेदीआधी 'या' 3 तारखा लक्षात ठेवा.राजीनाम्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये घसरणहुआंग यांनी १२ नोव्हेंबरला CEO पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कंपनीच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आणि शेअर्सवर दबाव आला. त्यांच्या जागी मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस यांची अंतरिम CEO म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता हुआंग पुन्हा पदावर परतले असून क्रेस CFO म्हणून काम पाहणार आहेत..AI क्षेत्रातील महत्त्वाची कंपनीNvidia ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक प्रगत चिप्स तयार करणारी जगातील आघाडीची कंपनी आहे. AI क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे कंपनीला जागतिक तंत्रज्ञान बाजारात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे हुआंग यांच्या नेतृत्वातील बदलाचा परिणाम केवळ कंपनीपुरता मर्यादित न राहता तंत्रज्ञान क्षेत्रातील इतर शेअर्सवरही झाला..या तेजीमुळे Nvidia च्या बाजारमूल्यातही मोठी वाढ झाली. Reuters च्या वृत्तानुसार, शेअर्समधील उसळीमुळे कंपनीच्या बाजारमूल्यात सुमारे ९०० अब्ज डॉलरची भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या शेअर्समध्येही तेजी दिसून आली. Nvidia च्या नेतृत्वाबाबतचा संभ्रम दूर झाल्याने AI क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा वाढल्याचे बाजारातील हालचालींवरून दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.