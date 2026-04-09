8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची बैठक, कर्मचाऱ्यांच्या फिटमेंट फॅक्टरवर होणार निर्णायक चर्चा ?

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणेबाबतची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक लवकरच पार पडणार आहे. राष्ट्रीय परिषदेची मसुदा समिती १३ एप्रिल २०२६ रोजी एकत्रित येईल. या बैठकीदरम्यान, ८ व्या वेतन आयोगाकडे सादर करावयाच्या अंतिम प्रस्तावावर चर्चा केली जाईल..ही बैठक अशा वेळी होत आहे, जेव्हा मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक वेतनवाढीबाबतच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. परिणामी, या बैठकीच्या निष्कर्षाबाबतची उत्सुकता आणि अपेक्षा लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. .मसुदा तयार करण्यात समिती व्यस्तमसुदा समिती सध्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारमंथन करत आहे. ही समिती सध्या एक सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे; या मसुद्यामध्ये वेतन, निवृत्तीवेतन आणि सेवाशर्तींशी संबंधित बाबींचा समावेश असेल, जो त्यानंतर ८ व्या वेतन आयोगाकडे सादर केला जाईल. .या संदर्भात, १२ मार्च २०२६ रोजी समितीची एक महत्त्वपूर्ण बैठक देखील पार पडली होती, ज्यामध्ये विविध कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांनी सादर केलेल्या सूचनांवर चर्चा करण्यात आली. या सर्व सूचनांचा एकत्रित विचार करून एक संयुक्त प्रस्ताव तयार करण्याच्या योजनेवर आयोग सध्या काम करत आहे..8th Pay Commission : वेतनवाढीचा मार्ग मोकळा, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ४७,६०० होणार? ८ व्या वेतन आयोगाची महत्त्वाची बैठक .फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, सरकारने संसदेला माहिती दिली की, ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबतची अधिसूचना यापूर्वीच जारी करण्यात आली आहे. ३ नोव्हेंबर २०२५ च्या ठरावानुसार, आयोगाला त्याच्या स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांचा कालावधी, आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी देण्यात आला आहे. .शिवाय केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपवण्यात आली आहे; यामागील उद्देश कर्मचाऱ्यांना या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवून देणे हा आहे. निश्चित केलेल्या कालमर्यादेनुसार, ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी २०२७ पर्यंत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..फिटमेंट फॅक्टर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी "फिटमेंट फॅक्टर" हाच मूलभूत आधार ठरतो; हा घटक ८ व्या वेतन आयोगाद्वारे निश्चित केला जाईल. महागाईमध्ये होत असलेल्या सततच्या वाढीचा हवाला देत, कर्मचारी संघटना हा घटक ३.२५ किंवा त्याहून अधिक निश्चित करण्याची मागणी करत आहेत. तथापि, वेतनातील प्रत्यक्ष वाढीबाबतचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.