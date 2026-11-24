८व्या वेतन आयोगासमोर संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने पगार, पेन्शन आणि सेवाविषयक सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची मागणी केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता असलेल्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) आयोगाकडे सुमारे ७३ प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये किमान मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ, महागाई भत्ता, पेन्शन, बोनस, विमा संरक्षण आणि भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर यांसारख्या विषयांचा समावेश आहे. या मागण्यांमधील विमा संरक्षणाची मर्यादा सध्याच्या ३० हजार रुपयांवरून थेट १५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव विशेष महत्त्वाचा आहे..किमान मूळ वेतन निश्चित करण्यासाठी नवी पद्धतकर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ठरवताना त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि दैनंदिन खर्चाचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यासाठी भारतीय कामगार परिषदेने (ILC) स्वीकारलेल्या निकषांसह अॅक्रॉइड सूत्राचा आधार घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या सूत्रामध्ये कामगाराच्या कुटुंबाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तू आणि मासिक जीवनावश्यक खर्चाच्या आधारे किमान वेतनाची गणना केली जाते. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचे सध्याचे बाजारभाव लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने जीवन जगता येईल, इतके वेतन निश्चित करण्याची मागणी आहे..फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनवाढीबाबत प्रस्तावमहागाईमुळे पैशांची क्रयशक्ती कमी होत असल्याने योग्य फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करावा, असे BPMS ने म्हटले आहे. वेतनाच्या सलग स्तरांमध्ये योग्य अंतर कायम ठेवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्वाधिक आणि सर्वात कमी वेतनातील गुणोत्तर १:१० पेक्षा अधिक नसावे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.सध्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी तीन टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ती मूळ वेतनाच्या सहा टक्क्यांपर्यंत करावी, अशी मागणीही प्रस्तावात करण्यात आली आहे. वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात पुरेशी वाढ व्हावी, हा यामागील उद्देश आहे..विमा संरक्षण ३० हजारांवरून १५ लाख करण्याची मागणीकेंद्र सरकारच्या कर्मचारी समूह विमा योजनेअंतर्गत (CGEGIS) मिळणारे विमा संरक्षण वाढवण्याचा प्रस्ताव संघटनेने दिला आहे. सध्याची ३० हजार रुपयांची विमा संरक्षण मर्यादा वाढवून किमान १५ लाख रुपये करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक आर्थिक सुरक्षा मिळू शकेल.त्याचबरोबर कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला मिळणारा डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स लाभ वाढवून १० लाख रुपये करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..Ambaghat Tunnel Project : 2,500 कोटी रुपये खर्च अन् 7 किमी लांबी...; आंबाघाटातील प्रस्तावित सहापदरी बोगदा कसा असेल? केंद्राकडे 'त्या' तीन पर्यायी अलाइनमेंट सादर.महागाई भत्ता आणि जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दासध्याच्या महागाई भत्त्यापैकी (DA) ५० टक्के रक्कम मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये विलीन करावी. त्यानंतर सुधारित वेतन आणि पेन्शनची रचना निश्चित करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.पेन्शनच्या बाबतीत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी बंद करून जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करावी, असे BPMS ने सुचवले आहे. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा मिळावी, हा या प्रस्तावामागील हेतू आहे..जीपीएफवरील व्याजदरात समानतेची मागणीजनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) वरील व्याजदर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ला लागू असलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी नसावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. दोन्ही निधींच्या व्याजदरांमध्ये समानता राखण्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या बचतीचे संरक्षण करण्यावर या प्रस्तावात भर देण्यात आला आहे.आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर सादर केलेल्या सुमारे ७३ प्रस्तावांमधून संरक्षण क्षेत्रातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, निवृत्तिवेतन आणि सेवासुविधांमध्ये बदल करण्याच्या मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत..रामललाच्या दर्शनासाठी नेपाळी भाविकांना, तर माता जानकीच्या दर्शनासाठी भारतीयांना प्रवास होणार सुलभ; 'सरयू-कमला एक्सप्रेस'चा शुभारंभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.