Personal Finance

Condom Company Stock: कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीच्या शेअरचा धमाका; सहा महिन्यांत २५७% वाढ, गुंतवणूकदार मालामाल

Cupid Limited Share Price Rises Sharply : कंडोम आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादने बनवणाऱ्या क्यूपिड लिमिटेडच्या शेअरने सहा महिन्यांत २५७ टक्के आणि एका वर्षात ६२० टक्के परतावा नोंदवला आहे.
Cupid Limited shares surged to a 52-week high amid strong returns, rising profit and increased promoter stake

Cupid Limited shares surged to a 52-week high amid strong returns, rising profit and increased promoter stake

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कंडोम आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादने तयार करणाऱ्या क्यूपिड लिमिटेडच्या शेअर्सने अलीकडच्या काळात जोरदार कामगिरी केली आहे. १ ऑक्टोबर रोजी कंपनीच्या शेअरने ३१४.४० रुपयांचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. ६ एप्रिल रोजी ८८ रुपये असलेला हा शेअर गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे २५७ टक्क्यांनी वाढला आहे. गुरुवारी कंपनीचा शेअर ३१२.९० रुपयांवर बंद झाला.

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