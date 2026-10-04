Condom Company Stock: कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीच्या शेअरचा धमाका; सहा महिन्यांत २५७% वाढ, गुंतवणूकदार मालामाल

कंडोम आणि वैयक्तिक काळजी उत्पादने तयार करणाऱ्या क्यूपिड लिमिटेडच्या शेअर्सने अलीकडच्या काळात जोरदार कामगिरी केली आहे. १ ऑक्टोबर रोजी कंपनीच्या शेअरने ३१४.४० रुपयांचा ५२ आठवड्यांचा उच्चांक गाठला. ६ एप्रिल रोजी ८८ रुपये असलेला हा शेअर गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे २५७ टक्क्यांनी वाढला आहे. गुरुवारी कंपनीचा शेअर ३१२.९० रुपयांवर बंद झाला..गेल्या वर्षभरातील कामगिरी पाहिल्यास कंपनीच्या शेअरमध्ये आणखी मोठी वाढ दिसून येते. एका वर्षापूर्वी सुमारे ४३ रुपये असलेला शेअर सध्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचला असून, या कालावधीत अंदाजे ६२० टक्के परतावा नोंदवला आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंतही शेअरमध्ये जवळपास २१० टक्क्यांची वाढ झाली आहे..शेअर ASM फ्रेमवर्कखालीक्यूपिड लिमिटेडचा शेअर सध्या बीएसई आणि एनएसईच्या Additional Surveillance Measure (ASM) फ्रेमवर्कमध्ये आहे. शेअरच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार किंवा अस्थिरता दिसून आल्यास एक्सचेंजकडून अशा समभागांवर अतिरिक्त देखरेख ठेवली जाते. गुंतवणूकदारांना संबंधित शेअरमधील जोखीम आणि तीव्र हालचालींबाबत सतर्क करण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था केली जाते..प्रवर्तकांचा कंपनीतील हिस्सा वाढलादरम्यान, कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य कुमार हलवासिया यांनी कंपनीतील आपला वैयक्तिक हिस्सा वाढवला आहे. अलीकडील एक्सचेंज फाइलिंगनुसार, त्यांनी खुल्या बाजारातून ५,९०,३०४ शेअर्सची खरेदी केली. या व्यवहारानंतर कंपनीतील त्यांचा वैयक्तिक हिस्सा ३४.७१ टक्के झाला आहे.त्याचबरोबर प्रवर्तक आणि प्रवर्तक समूहाचा एकत्रित हिस्सा ४७.६६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे..उच्चांकापासून चांदी १.९४ लाखांनी स्वस्त, सोन्याच्या भावातही मोठी घसरण; ५ दिवसात भाव कोसळले?.नफ्यात १९४ टक्के वाढआर्थिक वर्ष २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत कंपनीने दमदार आर्थिक निकाल नोंदवले आहेत. जून तिमाहीतील निव्वळ नफा मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील १५०.१ दशलक्ष रुपयांच्या तुलनेत १९४ टक्क्यांनी वाढून ४४१.५ दशलक्ष रुपये झाला. कंपनीच्या दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण उत्पन्नातही १४२ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली असून, मागील वर्षीच्या ५९८.८ दशलक्ष रुपयांच्या तुलनेत ते १५६.९८ दशलक्ष रुपये राहिले..कंपनीचा EBITDA १६४.७ दशलक्ष रुपयांवरून २६५ टक्क्यांनी वाढत ६००.६ दशलक्ष रुपये झाला. EBITDA मार्जिनही २८ टक्क्यांवरून वाढून ३९ टक्के झाला.क्यूपिड लिमिटेड पुरुष आणि महिला कंडोम, वॉटर-बेस्ड पर्सनल ल्युब्रिकंट्स आणि IVD किट्सचे उत्पादन व विक्री करते. याशिवाय कंपनीचा ग्राहक आरोग्यसेवा आणि FMCG उत्पादनांचा व्यवसायही आहे..60 कोटींचा बंगला, आलिशान गाड्या, लंडनमध्ये घर; तब्बल 'इतक्या' कोटींची आहे अजय देवगणची संपत्ती, आकडा ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.