Elon Musk Target Mukesh Ambani: ‘प्रिय पंतप्रधान अंबानी...’ एलॉन मस्क यांची मुकेश अंबानींवर उपरोधिक टीका; नेमका वाद काय?

अमेरिकेतील उद्योजक आणि स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी भारतात स्टारलिंकची सेवा सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबावरून मुकेश अंबानी यांच्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर २०२६) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत मस्क यांनी अंबानी यांना ‘प्रिय पंतप्रधान अंबानी’ असे संबोधले. या माध्यमातून त्यांनी उपरोधिक शब्दांत टीका करत स्टारलिंकला भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची संधी देण्याची मागणी केली. गेल्या तीन दिवसांपासून मस्क या मुद्द्यावर सातत्याने भूमिका मांडत आहेत..‘भारतातील खरे बॉस तुम्हीच आहात, हे मला माहीत नव्हते’मस्क यांनी आपल्या पोस्टमध्ये मुकेश अंबानी यांना उद्देशून उपरोधिक विधान केले. भारताचे खरे बॉस कोण आहेत, हे आता समजल्याचे सांगत त्यांनी अंबानी यांच्यावर टीका केली. भारतातील नागरिकांचे एकाधिकारशाही पद्धतीने शोषण सुरू ठेवण्याची इच्छा असू शकते, असा टोला लगावत त्यांनी स्टारलिंकला स्पर्धा करण्याची परवानगी देण्याचा विचार करण्याचे आवाहन केले..भारतातील अनेक भागांमध्ये अद्याप इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नसल्याकडेही मस्क यांनी लक्ष वेधले. इंटरनेटअभावी मुलांना शिक्षणाच्या संधींपासून वंचित राहावे लागते, तर लहान व्यावसायिकांना जागतिक बाजारपेठेत आपल्या वस्तू विकण्याच्या संधी मिळत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले. स्टारलिंकची सेवा या परिस्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते, असा दावाही त्यांनी केला.यानंतरच्या दुसऱ्या पोस्टमध्ये मस्क यांनी नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातील स्टारलिंकच्या भूमिकेचा उल्लेख केला. जगभरात आपत्ती उद्भवल्यानंतर अन्य संदेशवहन व्यवस्था बंद पडतात, अशा परिस्थितीत स्टारलिंकने अनेकदा लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, असे त्यांनी म्हटले. भारतातील पुरुष, महिला आणि मुलांचे प्राण वाचवण्यासाठीही ही सेवा उपयुक्त ठरू शकते, असे त्यांनी पोस्टमध्ये नमूद केले..सलग तीन दिवसांपासून मस्क यांचा निशाणास्टारलिंकच्या भारतातील परवानगीचा मुद्दा उपस्थित करत मस्क यांनी बुधवारी (७ ऑक्टोबर) काही मक्तेदारीवादी उद्योगपती या सेवेला अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोप केला होता. गुरुवारी त्यांनी ‘भारताचा खरा बॉस अंबानी आहे का?’ असा थेट प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर शुक्रवारी ‘पंतप्रधान अंबानी’ असा उल्लेख करत त्यांनी आपली टीका अधिक उपरोधिक केली.स्टारलिंकने गेल्या पाच वर्षांत भारतातील सर्व कायदेशीर अटी पूर्ण केल्या आहेत आणि जगातील १६५ हून अधिक देशांमध्ये परवाने मिळवले आहेत, असे मस्क यांनी सांगितले. मात्र, भारतात अद्याप परवानगी मिळालेली नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट पोहोचल्यास शिक्षण आणि लघुव्यवसायांना फायदा होईल, ही त्यांची भूमिका आहे..सुरक्षा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अर्जकेंद्र सरकारने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे की, उपग्रह संप्रेषण अर्थात सॅटकॉम सेवांसाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सुरक्षा मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. परवानगी देण्याची नियामक प्रक्रिया सर्व कंपन्यांसाठी समान आणि निष्पक्ष असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. रिलायन्स जिओ आणि भारती समूहाच्या पाठिंब्याने कार्यरत असलेल्या वनवेब या कंपन्यांनाही याच प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे.सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रियामस्क यांच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर या विषयाची चर्चा सुरू झाली आहे. काही वापरकर्त्यांनी मस्क यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, तर काहींनी भारताच्या नियामक प्रक्रियेचा आदर करण्याची गरज व्यक्त केली. या प्रकरणावर मुकेश अंबानी किंवा रिलायन्सकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.भारतात स्टारलिंक सेवा सुरू झाल्यास ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठा बदल घडू शकतो, असा दावा मस्क करत आहेत. मात्र, सुरक्षा आणि नियमनाशी संबंधित बाबींमुळे परवानगीची प्रक्रिया लांबत असल्याचे सांगितले जात आहे..Explain : भारतीय IT कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन वाढलं! काय परिणाम होणार? अमेरिकेने शस्त्राप्रमाणे वापरलेले PERM काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.