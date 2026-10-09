Family Pension Rules: सुनेच्या पेन्शनमध्ये सासूला हिस्सा मिळतो का? नातवंडांकडून पैसे मागता येतात? हायकोर्टाने काय सांगितलं?

Kerala High Court family pension judgment 2026: सासू आपल्या सुनेला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा मागू शकते का? तसेच नातवंडांकडून दरमहा खर्चासाठी पैसे मंगण्याचा अधिकार जेष्ठ नागरिकांना आहे का? केरळमधील एका प्रकरणामुळे हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.केरळमध्ये 83 वर्षीय महिलेने आपल्या दिवंगत मुलाच्या पत्नीला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा आणि नातीकडून दरमहा 15 हजार रुपये देखभालीसाठी देण्याची मागणी केली होती.त्यांनंतर आता हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहोचले. नेमकं कारण काय आहे? जाणून घेऊया..नेमकं प्रकरण काय?या प्रकरणातील केरळमध्ये राहणाऱ्या के. थंकम्मा या 83 वर्षीय महिला केरळ सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागातून निवृत्त झाल्या आहेत. त्यांना स्वतःची सेवा पेन्शन मिळते. त्यांच्या दिवंगत पतीलाही पेन्शन मिळत होती.त्यांचा मुलगा टी. राज कुमार हा केरळ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डमध्ये वरिष्ठ अधीक्षक म्हणून कार्यरत होता. मात्र नोकरीत असतानाच त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगी असा परिवार होता. त्यामुळे मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला फॅमिली पेन्शन मिळू लागली..सासूने फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा का मागितला?मुलाच्या मृत्यूनंतर थंकम्मा यांनी आपल्या सुनेविरोधात आणि नातीविरोधात देखभालीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. त्यांसाठी त्यांनी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांनी सून आणि नातीकडून दरमहा 15 हजार रुपये खर्चासाठी देण्याची मागणी केली. याशिवाय, आपल्या मुलाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्येही आपल्याला हिस्सा मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती..थंकम्मांना यांना आधीच 12.28 लाख रुपयेहे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात आले तेव्हा न्यायालयासमोर आणखी एक महत्त्वाची बाब आली. त्यात मुलाच्या मृत्यूनंतर मिळणाऱ्या सर्व्हिस बेनिफिट्समधून थंकम्मांना थेट 12.28 लाख रुपये दिले होते. ही रक्कम त्यांच्या मुलाच्या सर्व्हिस बेनिफिट्सपैकी सुमारे एक-तृतीयांश होती. उर्वरित रक्कम त्याच्या पत्नीला देण्यात आली होती. थंकम्मा स्वतः सेवा पेन्शन घेत असल्याची बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली..नातीकडून 15 हजार रुपये का नाकारले?थंकम्मांनी नातीकडून दरमहा 15 हजार रुपये देखभालीसाठी मागितले होते. मात्र, न्यायालयाने नातीची परिस्थितीही लक्षात घेतली.नात कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होती आणि तिच्या शिक्षणासाठी तिने बँकेकडून एज्युकेशन लोन घेतले होते. त्यामुळे स्वतःच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी कर्जाचा आधार घेत असलेल्या विद्यार्थिनीवर आजीच्या देखभालीची आर्थिक जबाबदारी टाकणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा का मिळाला नाही?थंकम्मांनी आपल्या सुनेला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्येही हिस्सा मागितला होता. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 अंतर्गत अशा प्रकारे दिवंगत मुलाच्या पत्नीला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमधून हिस्सा मागण्याची तरतूद नाही.न्यायालयाने त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा देण्याची मागणी मान्य केली नाही. न्यायालयाने हेही नमूद केले की अशा प्रकारचा दावा असल्यास त्यासाठी अन्य कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असू शकतो..न्यायालयाचा काय निर्णय?केरळ उच्च न्यायालयाने 18 ऑगस्ट 2026 रोजी थंकम्मांची याचिका फेटाळली. दरमहा 15 हजार रुपयांच्या देखभालीची मागणी आणि सुनेला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा देण्याची मागणी, दोन्ही मान्य करण्यात आल्या नाहीत.या प्रकरणातून एक महत्त्वाची बाब समोर येते. ज्येष्ठ नागरिक असल्यामुळे प्रत्येक नातेवाईकाकडून आपोआप आर्थिक मदत किंवा दुसऱ्या व्यक्तीला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा मिळण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही. दावा कोणत्या कायद्याअंतर्गत केला आहे आणि संबंधित व्यक्तींची परिस्थिती काय आहे, याचाही न्यायालय विचार करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.