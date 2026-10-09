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Family Pension Rules: सुनेच्या पेन्शनमध्ये सासूला हिस्सा मिळतो का? नातवंडांकडून पैसे मागता येतात? हायकोर्टाने काय सांगितलं?

Can a Mother-in-Law Demand Family Pension and Maintenance: केरळ उच्च न्यायालयात महिलेने सुनेच्या पेन्शनमध्ये हिस्सा आणि नातीकडून 15 हजार रुपये देखभाल खर्चाची मागणी केली होती. न्यायालयाने काय भूमिका घेतली आणि त्यामागचं कारण काय, जाणून घ्या.
Family Pension Rules Explained

Family Pension Rules

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Kerala High Court family pension judgment 2026: सासू आपल्या सुनेला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा मागू शकते का? तसेच नातवंडांकडून दरमहा खर्चासाठी पैसे मंगण्याचा अधिकार जेष्ठ नागरिकांना आहे का? केरळमधील एका प्रकरणामुळे हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत.

केरळमध्ये 83 वर्षीय महिलेने आपल्या दिवंगत मुलाच्या पत्नीला मिळणाऱ्या फॅमिली पेन्शनमध्ये हिस्सा आणि नातीकडून दरमहा 15 हजार रुपये देखभालीसाठी देण्याची मागणी केली होती.त्यांनंतर आता हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहोचले. नेमकं कारण काय आहे? जाणून घेऊया.

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