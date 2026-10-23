Gold Price Crash: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 3 दिवसांत 56,000 रुपयांनी स्वस्त! 24K, 22K आणि 18K सोनं कितीला? चांदीही नीचांकी पातळीवर

Gold Rate Today: जागतिक आणि भारतीय बाजारात सोन्याच्या बाजारात मोठा भूकंप आला आहे. गेल्या सलग चार दिवसांपासून सोन्याच्या दरात घसरण होत असून, फक्त तीन दिवसांतच सोनं तब्बल 5,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 56,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅम स्वस्त झालं आहे.दरम्यान उपलब्ध ताज्या आकडेवारीनुसार स्पॉट सोन्याचा भाव 119.10 डॉलरने म्हणजेच 2.88 टक्के घसरून 4,021.20 डॉलर प्रति औंस झाला. तर स्पॉट चांदीचा भावही 3.410 डॉलरने म्हणजेच सुमारे 6 टक्के घसरून 54.440 डॉलर प्रति औंस वर पोहचला आहे. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सोन्याचा भाव23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,42,480 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,248 रुपये इतका आहे. आज सोनं तब्बल 1,900 रुपये प्रति 10 ग्रॅम तर 19,000 रुपये प्रति 100 ग्रॅम इतकं स्वस्त झालं आहे..Jio IPO मध्ये गुंतवणुकीची शेवटची संधी! कोणत्या कॅटेगरीतून अर्ज केल्यास फायदा? PAN आणि कॅटेगरीचे नियम समजून घ्या.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,30,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,060 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,06,860 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 10,686 रुपये प्रति ग्रॅम.सराफा बाजारातील आकडेवारीआज सोनं 140 दिवसांतील नीचांकी दराने विकले जात आहे.जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यातील सोन्याचा सर्वात स्वस्त भाव आहे.उच्चांकापासून सोनं तब्बल 38 हजारांनी स्वस्त झालं आहे..चांदीचा भाव23 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रसह दिल्लीमधील सराफा बाजारात चांदीचा भाव प्रति किलो 2,20,000 रुपये झाला आहे. चांदीचा आजचा भाव 2026 वर्षातील सर्वात स्वस्त दर आहे..Muhurat Trading 2026: दिवाळीला शेअर बाजार उघडणार! मुहूर्त ट्रेडिंगची वेळ जाहीर; BSE-NSE चं संपूर्ण वेळापत्रक पाहा .सोनं-चांदी स्वस्त का होत आहे?जागतिक बाजारात स्पॉट सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव पुन्हा वाढल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे महागाई वाढण्याची चिंता आणि अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर आणखी वाढवू शक्यता यामुळे आता पुन्हा सोन्याच्या भावात नरमाई दिसून येत आहे.टेक क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी विक्री झाली आणि अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँड्सचे उत्पन्नही घसरले. मात्र, या घडामोडींमुळे सोन्याची सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मागणी फार काळ टिकली नाही. दुसरीकडे, औद्योगिक मागणी कमी होण्याची आणि आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याची चिंता वाढल्याने चांदीच्या किमतीवरही अतिरिक्त दबाव आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.