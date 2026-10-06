Gold Price Today: सोन्याच्या भावात मोठी घसरण! उच्चांकापासून ₹31,000 स्वस्त; दसऱ्याआधी किती रुपयांना विकलं जातंय सोनं?

Big Drop in Gold Prices! Buyers Get Relief Ahead of Dussehra: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी ऑक्टोबर महिना सध्या दिलासादायक ठरत आहे. गेल्या काही दिवसांत सोन्याच्या भावात घसरण दिसून येत असून, महिन्याच्या सुरुवातीपासून सोनं 220 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. तर 6 सप्टेंबरच्या तुलनेत सोन्याच्या भावात तब्बल 5,500 रुपयांची घसरण झाली आहे. सध्या पितृपक्ष सुरू असल्याने सराफा बाजारात सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. यासोबतच जागतिक पातळीवरील घडामोडींचाही सोन्याच्या भावावर परिणाम होत आहे. आजच्या घसरणीनंतर सोनं किती रुपयांना विकलं जात आहे, जाणून घेऊया..सोन्याचा भाव6 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,49,020 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,902 रुपये इतका आहे. आज सोनं 160 रुपये प्रति तोळा तर 1600 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..RBI Repo Rate: 7 ऑक्टोबरला मोठा निर्णय! FD करणाऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा? जाणून घ्या काय बदलणार.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,36,600 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,660 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,770 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,177 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,57,582 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,28,93 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,758 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,894 रुपयांना विकलं जात आहे..सोन्याच्या भावातील आकडेवारी01 ऑक्टोबर रोजी सोनं 1,49,240 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होतं. आज सोनं 220 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.6 सप्टेंबर रोजीही सोन्याचा भाव 1,54,750 रुपये होता. त्या तुलनेत आज सोनं 5,500 हजारांनी स्वस्त आहे.1 जानेवारी रोजी सोन्याचा भाव 1,35,000 रुपये होता. त्या तुलनेत आज सोनं सुमारे 14 हजार रुपयांनी महाग झालं आहे.तर उच्चांकापासून सोनं तब्बल 31,000 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. .Health Insurance Tips: हेल्थ इन्शुरन्स घेताना या गोष्टी तपासल्या नाहीत तर Claimच्या वेळी बसू शकतो मोठा धक्का!.चांदीचा भाव6 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, चांदीचा भाव स्थिर आहे. 1 ऑक्टोबरला घसरण झाल्यानंतर आज सलग पाचव्या दिवशी चांदीचा भाव स्थिर असून, ती प्रति किलो 2,35,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.