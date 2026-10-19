Gold Rate Today: दसऱ्याच्या मुहूर्ताआधी सोन्याच्या दरात मोठा बदल! मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरात कितीला मिळतंय सोनं?

Check latest 18K, 22K, 24K Rates in Mumbai, Pune: दसऱ्याच्या एक दिवस आधीच मोठा बदल झाला आहे. गेला एक आठवडा सतत स्वस्त होत गेलेलं सोनं आज किंचित महागलं आहे. सराफा बाजारात उद्या दसऱ्याच्या शुभ मूहर्तावर मोठ्या प्रमाणात खरेदी होण्याची शक्यता असताना आज झालेली दरवाढ ग्राहकांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. आज जरी दरवाढ झाली तरी सोनं आठवडाभरात 1,500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे. .सोन्याचा भाव19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रभारत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,48,040 रुपये आहे. तर प्रति ग्रॅम सोन्याचा भाव 14,826 रुपये इतका आहे. आज सोनं 1,030 रुपये प्रति तोळा तर 10,300 रुपये प्रति 10 तोळा इतकं स्वस्त झालं आहे..Food Inflation: दिवाळीनंतर साबण-बिस्किटांचे दर वाढणार? पार्ले कंपनीने दिला इशारा; साखर, खाद्यतेलाचं काय होणार?.22 आणि 18 कॅरेट सोनंमहाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह जवळपास सर्व शहरांमध्ये सोन्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत -22 कॅरेट सोनं - 1,35,700 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 13,570 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,11,030 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,119 रुपये प्रति ग्रॅम.1 तोळ्याचा भाव किती?सराफा बाजारात वर दिलेले सोन्याचे भाव मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळून आहेत. त्यामुळे यामध्ये मेकिंग चार्जेस म्हणजेच सोनाराचा खर्च आणि GST समाविष्ट केल्यास, दागिन्यांसाठी वापरण्यात येणारं 22 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,56,544 रुपयांना विकलं जात आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,28,084 रुपये प्रति तोळा आहे.दरम्यान, 22 कॅरेट सोनं प्रति ग्रॅम 15,654 रुपये आणि 18 कॅरेट 12,808 रुपयांना विकलं जात आहे..Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून पेन्शनमध्ये बदल; 3.20 कोटी लोकांना फायदा, नेमकं काय बदललं?.चांदीचा भाव19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 वाजता Goodreturnsच्या आकडेवारीनुसार चांदीचा भाव स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,30,000 रुपयांना विकली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.