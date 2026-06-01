Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! आयात शुल्क वाढीनंतर आज सर्वात कमी दर; उच्चांकापासून तब्बल 23 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजे भाव

Gold Price Today: जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि मजबूत होत असलेल्या डॉलरच्या दबावामुळे सोन्याच्या भावात आज सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण नोंदवली गेली आहे. विशेष म्हणजे, 13 मे 2026 रोजी केंद्र सरकारने आयात शुल्क वाढवल्यानंतरचा हा सर्वात स्वत दर आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरांतील ही घसरण सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. चला जाणून घेऊयात काय आहेत सध्याचे सोनं-चांदीचे भाव....सोन्याचे भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 1 जून 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राजधानी दिल्लीमध्ये सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे -24 कॅरेट सोनं - 1,57,190 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,637 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,350 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,335 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,320 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,732 रुपये प्रति ग्रॅम- आज सोन्याचा भाव तब्बल 820 रुपयांनी स्वस्त झाला आहे.- मागच्या 3 दिवसांत सोनं 1,500 रुपयांनी स्वस्त झालं आहे.- उच्चांकापासून आजही सोन्याचा भाव तब्बल 23 हजार रुपयांनी स्वस्त आहे.- 1 मेच्या तुलनेत आज सोनं 6 हजारांनी महाग झाल आहे.- 13 मे 2026 रोजी आयात शुल्क वाढविल्यानंतर सोनं प्रति 10 ग्रॅम तब्बल 1,68,000 रुपयांवर पोहचल होत. मात्र आज सोनं आयात शुल्क वाढविल्यानंतरच्या नीचांकी स्थरावर आल आहे..महाराष्ट्रातील सोन्याचा भावGoodreturns वेबसाइटच्या ताज्या आकडेवारीनुसार आज 30 मे 2026 रोजी सकाळी 10 वाजता राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, जळगाव आणि इतर शहरांमधील सोन्याचे भाव पुढीलप्रमाणे आहे.24 कॅरेट सोनं - 1,56,220 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 15,622 रुपये प्रति ग्रॅम22 कॅरेट सोनं - 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 14,320 रुपये प्रति ग्रॅम18 कॅरेट सोनं - 1,17,170 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आणि 11,717 रुपये प्रति ग्रॅमGoodreturns ने दिलेले हे दर मेकिंग चार्जेस आणि GST वगळता आहे. यात मेकिंग चार्जेस आणि GST समाविष्ट केल्यास मुंबईत 24 कॅरेट सोनं प्रति तोळा 1,80,215 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1,65,196 रुपयांना विकलं जात आहे..कमोडिटी बाजारकमोडिटी बाजार MCX वर आज सोनं 576 रुपयांनी घसरून 1,54,999 रुपयांवर तर चांदी 390 रुपयांनी घसरून 2,66,607 रुपयांना विकली जात आहे..चांदीचा भावGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार आज सकाळी महाराष्ट्रासह राजधानी दिल्लीत चांदीचा भाव सलग तिसऱ्या दिवशी स्थिर आहे. आज चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांना विकली जात आहे.